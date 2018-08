Ekstrem juli: Dobbelt så mange udrykninger på grund af varmen

Det er nok de færreste, der ikke har glædet sig lidt over regnvejret de seneste par dage. Men meget godt gør det ikke for det ekstremt tørre Danmark. Kasper Sønderdahl, direktør for Beredskab og Sikkerhed i Randers, Favrskov og på Djursland, vurderer, at der skal en uge eller to med silende regn til, før afbrændingsforbuddet kan løftes.

»Når det har været tørt så længe, lægger vandet sig bare oven på jorden. Så der vil være afbrændingsforbud lang tid endnu,« siger han.



80 markbrande

I juli 2017 kørte beredskabet for Randers, Favrskov og Djursland til otte markbrande, mens det i 2016 var 16. Men dette års juli måned har beredskabet kørt til 80 markbrande – svarende til et par hver dag.

»Det har været en ekstrem juli. Vi har haft en 50 pct. forøgelse på totale antal udrykninger i juli på baggrund af tørken,« siger Kasper Sønderdahl.

En normal måned byder på omkring 150 opgaver, mens juli har budt på 228 udrykninger, hvoraf 80 altså har været til markbrande.

Sikkerhed først

På trods af at det ekstreme vejr har trukket store veksler på brandmændene, oplever beredskabsdirektøren en høj motivation hos medarbejdere og frivillige brandmænd.

»Måske er de periodisk trætte, men du mærker det ikke. De er der 24/7. Det er så ufatteligt, at de bevarer kampgejsten. De er her jo for at gøre en forskel, og det har de ekstra lejlighed til i denne tid.«

Sommeren har budt på en række tragiske hændelser – tre ældre mennesker omkom i en plejehjemsbrand i Allingåbro i Norddjurs, og i juli omkom en brandmand fra Østjyllands Brandvæsen efter en markbrand i Tåstrup ved Harlev. Hændelser, som ikke kan undgå at sætte deres præg på brandfolkene – især påvirker det, når en kollega mister livet.

Brandmand mistede livet i ulykke ved markbrand

»Den absolut vigtigste værdi hos os er sikkerheden. Brandfolkenes sikkerhed er det vigtigste for mig, så det gør også voldsomt indtryk, når en kollegabrandmand mister livet. Og selvfølgelig bruger vi det til at kigge indad. Kan vi gøre noget anderledes?«

Det drøfter beredskabet på et stormøde tirsdag aften.

»Vi følger op på alle nærved-hændelser og arbejdsulykker og registrerer alle forslag til, hvor noget kan forbedres. Der er en høj bevidsthed om det at arbejde sikkert.«