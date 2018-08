Rejsegilde på ny brandstation

Man skal have været forbi den gamle brandstation i Hadsten for helt at forstå, hvor påkrævet det har været med en ny. Fredag var der rejsegilde, og det er en glad beredskabsdirektør, der imødeser nye rammer for brandmændene.

»Den gamle er en tidslomme fra 50’erne. Det er den absolut mest nedslidte i mine fire kommuner,« siger Kasper Sønderdahl, beredskabsdirektør for Beredskab & Sikkerhed i Randers, Favrskov og Djursland.

Den nye station bliver 535 kvm. og får udover fire garager også undervisningslokaler og omklædnings- og badefaciliteter, som mangler i den gamle station.

»Det er så uendelig vigtigt med fornuftige rammer, hvis vi skal fastholde vores gode brandmænd og kunne tiltrække nye.«

Den nye brandstationen i Hadsten forventes at kunne tages i brug til november.