Opmærksomme naboer opdagede kabeltyve

Det var et par opmærksomme naboer, der natten til mandag opdagede tre tyve i området omkring Tagdækkervej i Hammel. Den ene nabo forklarede, at han havde havde set et par mænd i arbejdstøj køre rundt i kvarteret i en varevogn og vise interesse for forskellige adresser.

Naboen gik ud på vejen for at kigge efter dem og blev da opmærksom på en anden nabo i vinduet, der han set præcis det samme. De ringede til politiet og gik sammen i retning af noget larm, der kom fra Tagdækkervej. Her overraskede de to mænd, som løb i hver deres retning.

Politiet var kort tid efter på stedet, og på Anbækvej kom den ene af de to formodede gerningsmænd gående lige i armene på en kørende patrulje. Selvom den 39-årige spontant udbrød, at han ikke havde noget med varebilen at gøre, blev han alligevel anholdt og sigtet for tyveri.

I nærheden af ham fandt betjentene desuden en knallert med trailer, der blandt andet indeholdt et koben, en boltsaks og elefanthue. Derudover blev yderligere to anholdt i sagen.

Den ene blev tilbageholdt, da han vendte retur til varebilen og forsøgte at køre fra stedet. Det opdagede nemlig den ene af de opmærksomme naboer, der stillede sig i vejen, så en betjent kunne komme til stedet og anholde og sigte den 31-årige. Han blev også sigtet for narkokørsel, da han virkede påvirket af stoffer. Den sidste formodede gerningsmand blev fundet af en hundepatrulje, der efter et længere spor i området fik færd langs en byggeplads. Her blev en 40-årig mand fundet, da han gemte sig i nogle buske. Også han blev anholdt og sigtet i sagen.

Undersøgelserne på stedet viste, at de tre sandsynligvis havde været ude efter nogle kobberkabler fra en byggeplads på Tagdækkervej. Her blev der nemlig fundet seks kabelruller uden for hegnet. De tre mænd blev derfor sigtet for at have stjålet kabelruller til en samlet værdi af ca. 60.000 kr.