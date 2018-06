Musik - når skaden er sket

Tagdækkervej er et socialt tilbud under ”Speciale område for hjerneskadede” i Region midtjylland. Stedet yder bostøtte, rehabilitering og dagtilbud til personer med senhjerneskade eller fysisk funktionsnedsættelse. Borgerne har inden fx blodprop, hjerneblødning eller traume levet et almindeligt liv, har ofte klar erindring om tidligere liv, men kan have forskellige problematikker, bl.a. lammelse og skjulte handicaps. Brugerne af Tagdækkervej kan være udsat for trafikuheld, blodprop, en hjerneblødning, tumor i hjernen, eller anden progredierende sygdom.

Dagtilbuddet bruger musik til at øge deres livskvalitet.

Og en gang om året tilbydes de altså også en lille musikfestival, der kulminerer den musik, der året i gennem spilles og synges i stedets fællessal.

Per Normann er borger i dagtilbuddet på Tagdækkervej, og han har købt 100 billetter for 10.000 kr, som han har været rundt og forære til ligestillede, »som trænger til at komme ud, og høre fed musik og få en god dag. Man skal ikke sidde og kigge på en hvid væg,« siger han i en pressemeddelelse sendt til JP Aarhus.

Marianne Fog Martinsen er socialpædagog, vejleder, musik- og festivalkoordinator.

Hun siger:

»Musik er med til at øge og påvirke genoptræningen af de tabte hjerneressourcer. Vi slår med festivallen gerne et slag for, hvordan musikken påvirker senhjerneskadede, hjerne, krop og hjerte. Musik er anerkendt i rehabilitering af senhjerneskadede. Musikudøvelse får hjernens områder til at arbejde sammen. Musik stimulerer hukommelse og styrker stemmen hos dem, som har svært ved at kommunikere. Musik er døren til erindring og minder. En gammel kending - giver smil på læben, får stemmen til at nynne og får hjertet til at banke. Musik skaber relation, får os til at bevæge os, klappe, nikke og synge.«

Til festivalen i går var der musik med alt fra Beatles, big band, rock, pop, mexicansk og dansk, med bands fra Danmark, London, Colombia og Mexico.

Der kunne købes pølser fra grillen, fadbamser, kolde drikke og festival t-shirts. Og så var der også loppemarked.