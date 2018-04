Foreningen vil styrke landsbyerne

Siden 2015 har foreningen Favrskov4ren kæmpet for et aktivt og stærkt lokalområde i Houlbjerg, Laurbjerg, Bøstrup og Granslev.

Under overskriften ”Landsbyklynger” deltager Favrskov4ren nu i et landsdækkende projekt, som skal skabe en bæredygtig udvikling i byerne. Det sker i et nyt samarbejde med DGI, Real Dania og Favrskov Kommune. I løbet af de næste 18 måneder vil Favrskov Kommune få plads i styregruppen, hvor der udveksles erfaringer fra pilotprojekter, som viser, at klyngesamarbejde øger landsbyernes politiske indflydelse.

Nu vil Favrskov4ren gerne invitere borgerne til workshops i de fire byer. Her skal alle idéer og drømme for byerne – store som små – smides i puljen, fortæller Peter Lange, formand for Favrskov4ren.

Stormøde til maj

»Spørgsmålet er, hvilke projekter borgerne vil deltage i for at gøre vores lokalområde sjovere og hyggeligere. Det kan være, man vil bygge en shelter, lave en cykelrute, arrangere udflugter ud over det sædvanlige eller noget helt andet. Listen er lang,« fortæller formanden.

Det første borgermøde finder sted i Houlbjerg Forsamlingshus mandag den 16. april kl. 19-21. Herefter vil der være møde i Laurbjerg den 18. april, Bøstrup den 23. april og Granslev den 25. april.

Den 2. maj vil der være stormøde, hvor resultaterne fra borgermøderne opsamles og videreudvikles.