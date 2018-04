Screening: Hjemmeplejen skal finde de ensomme

Mette Holm er en af de mange social- og sundhedshjælpere i Favrskov, der skal finde frem til de borgere, der er ramt af ensomhed.

Det er for så vidt ikke en ny opgave, men at det nu sker helt systematisk, er nyt, ligesom det er nyt, at screeningen bliver fulgt op med en indsats, der er særligt målrettet de ensomme borgeres behov.

Det giver energi tilbage, når det lykkes at få en borger hjulpet i den rigtige retning. Mette Holm, social- og sundhedshjælpere i Favrskov Kommune Det giver energi tilbage, når det lykkes at få en borger hjulpet i den rigtige retning.

»Vi er som social- og sundhedshjælpere altid opmærksomme på, om folk virker ensomme. Vi er vant til at spørge, om de er interesserede i nogle af de tilbud, der er i området. Men vi oplever ofte, at de siger nej, fordi de godt ved, at de har brug for hjælp, hvis de skal ud, og de vil ikke vil være en belastning for nogen. Men sådan må de ikke have det. I den forbindelse er det nye screeningsværktøj et godt redskab,« siger Mette Holm, der også deltager i en af arbejdsgrupperne i Sammen mod ensomhed, som er det projekt, Favrskov Kommune, Røde Kors og Ældre Sagen er ved at udvikle sammen med en stribe frivillige organisationer.

Det giver energi

Det skal blive en samarbejdsmodel, der efterfølgende kan anvendes i forhold til alle ældre borgere, der oplever ensomhed. Modellen er færdig i foråret 2019.

Screeningen af borgerne foregår i det samme system, som social- og sundhedshjælperne bruger til daglig, og den består af tre spørgsmål, som den enkelte borger skal forholde sig til.

Når borgernes svar er noteret, kan social- og sundhedshjælperen se, om borgeren har ensomhed inde på livet.

I de tilfælde spørger Mette Holm og hendes kolleger borgeren, om områdets aktivitetsmedarbejder må komme og snakke med vedkommende og forhåbentlig afklare, hvordan man kan komme eventuel ensomhed til livs – f.eks. ved at deltage i et af de frivillige tilbud, som projektet også er ved at danne et samlet overblik over.

Der er i Hammel-området, hvor Mette Holm arbejder, omkring 40 borgere i projektets målgruppe. Af dem er omkring 10 indtil videre blevet screenet, og heraf har flere takket ja til at få besøg af aktivitetsmedarbejderen.

Ensomhed gør ældre syge: Et klippekort til at få ældre ud af døren – med en hjemmehjælper under armen Mange ældre bliver syge af ensomhed – nu kommer hjælpen.

»Det giver energi tilbage, når det lykkes at få en borger hjulpet i den rigtige retning. Det er blevet sådan, at folk kommer tilbage og siger ”yes, hun ville gerne”, når en borger har sagt ja til at få besøg af aktivitetsmedarbejderen. Det er dejligt at opleve. Men vi løfter jo kun den første del af opgaverne i projektet. Jeg sidder selv med i en af arbejdsgrupperne, og det er dejligt at se, hvor meget de frivillige også brænder for projektet. De gør et stort arbejde, og det er med til at sætte fokus på ensomhedsbegrebet – også over for borgere, der ikke er omfattet af projektet, siger Mette Holm.