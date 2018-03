Overraskende konkurs af privat hjemmepleje giver problemer

Fredag eftermiddag omkring kl. 17.00 modtog Peter Mikkelsen, ældrechef i Favrskov Kommune, et opkald fra en advokat. Advokaten kunne fortælle, at den private leverandør af hjemmepleje Focus on Care var erklæret konkurs. Det betød, at Favrskov Kommune skulle stå klar morgenen efter den 18. marts kl. 8.00 til at overtage tjansen og hjælpe de 73 borgere, som nu var uden hjemmehjælp.

»Efter omstændighederne er det gået fint. Men det har været meget kort frist. Vi havde ingen anelse om, at det var ved at ske. Så vi fik pludselig travlt,« fortæller Peter Mikkelsen. Han er dog glad for, at flere af kommunens medarbejdere hurtigt meldte sig med en hjælpende hånd.

Jeg er meget ked af, at de er gået konkurs. Det er dem, jeg helst vil have Birgit Møller, tidligere bruger af Focus on Care Jeg er meget ked af, at de er gået konkurs. Det er dem, jeg helst vil have

Enkelte borgere meldte fra, da de fandt andre løsninger over weekenden, men ifølge Peter Mikkelsen lykkedes det kommunen at nå ud til alle, der havde brug for hjælp lørdag morgen. Han er dog ærgerlig over, at kommunen ikke fik en forvarsel, så de havde været bedre forberedt.

Men konkursen kom ikke kun kun bag på Peter Mikkelsen og borgerne. Det kom også som en overraskelse for ejeren af Focus on Care, sygeplejerske Susanne Loft.

»Jeg er helt i chok. Vi skylder ikke noget og har haft overskud hvert år, men vi har i øjeblikket en tvist med en enkelt kreditor,« fortalte hun til Lokalavisen Favrskov mandag formiddag, da hun var på vej til et møde med kuratoren. Hun er ked af konkursen og de konsekvenser, det har for borgerne, forklarer hun yderligere til avisen.

Glemt mellem to systemer

En af de borgere, som indtil nu har brugt Focus on Care, er 68-årige Birgit Møller fra Hadsten. Hun har sklerose og er derfor »100 pct. afhængig af hjemmehjælp,« som hun selv udtrykker det. Siden 2014, hvor Focus on Care startede i Hadsten, har Birgit Møller brugt dem. I weekenden fik hun hjælp af bekendte, men mandag morgen skulle hun så overgå til kommunen.

»De kom ikke. Så jeg lå i al for lang tid og ventede på dem, indtil jeg trykkede på mit nødkald,« fortæller Birgit Møller. Kommunen reagerede på nødkaldet og kom derefter ud for at hjælpe hende. Birgit Møller var røget ud af deres system, efter at hun i weekenden klarede sig uden kommunen, fortæller hun.

»Der kan jo nemt ske nogle fejl, når man overgår fra et system til et andet,« lyder det fra Birgit Møller, inden hun forsætter:

»Jeg er meget ked af, at Focus on Care er gået konkurs. Det er dem, jeg helst vil have. Den private hjemmepleje er mere fleksibel, for der kan man være medbestemmende og rykke sine aftaler uden problemer. Det kan man ikke hos kommunen.«

Hvad nu?

Frem mod torsdag skal Favrskov Kommune i kontakt med alle borgere, der har benyttet Focus on Care, for at høre, om de vil finde en anden privat hjemmepleje, eller om de vil blive hos kommunen. Derefter kan der blive lagt en endelig plan for den fremtidige hjemmehjælp, forklarer Peter Mikkelsen.

Hjemme hos Birgit Møller er der ingen tvivl. Hun vil forsøge at finde et andet firma, så hun fortsat kan modtage fleksibel støtte, forklarer hun. Der er dog ikke mange private udbydere at vælge imellem, og derfor er Birgit Møllers ønske klart:

Trods konkurser på stribe: Private plejefirmaer vil have mere opmærksomhed De private firmaer har høstet masser af overskrifter, men de kræver mere omtale.

»Jeg var meget glad for Focus on Care, så jeg håber bare, at de kommer igen.«