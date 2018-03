Venstre og Dansk Folkeparti i Favrskov Kommune vil have affaldssortering fra kommunale bygninger og institutioner op på samme niveau, som kendes fra de private husholdninger.

Partierne har fået forvaltningen til at regne på det. Og herfra anslås det, at sorteringsforslaget vil medføre en løbende årlig driftsudgift på ca. 600.000 kr., hvortil kommer en etableringsomkostning.

Vi skal sortere affald i kommunalt regi fremover. Flemming Nørgaard, Venstre Vi skal sortere affald i kommunalt regi fremover.

»Selvfølgelig skal vi også sortere affald i kommunalt regi. Affaldssortering er blevet en naturlig del af hverdagen for den enkelte borger i Favrskov, hvor vi generelt er gode til at sortere, uanset om det sker i hjemmet eller på genbrugspladser. Jeg tror, at mange er overrasket over, at vi i øjeblikket ikke sorterer affald i kommunale institutioner, og står det til Venstre, så skal den forslåede affaldsordning indføres,« siger Venstres politiske leder, Flemming Nørgaard.

Han ser også pædagogiske aspekter i en affaldssortering i kommunale institutioner.

»Vi skal – billedlig talt – have affaldssortering ind under huden lige fra barns ben, og derfor er det både en miljø- og læringsmæssig opgave, at vores affald sorteres. Vi vil spørge nærmere ind til de forventede udgifter, som umiddelbart virker højt sat, men det ændrer ikke på vores holdning i denne sag. Vi skal sortere affald i kommunalt regi fremover,« fastslår Flemming Nørgaard, der vurderer, at omkostningerne på lidt længere sigt ”kommer hjem igen” via en endnu bedre affaldssortering, en mere miljøbevidst holdning hos borgerne og dermed et bedre miljø i kommunen.

Klimauger

Sagen kommer efter behandling i fagudvalg og økonomiudvalg på byrådsmødet den 20. marts.

Og det er netop samme dag, som kommunens og Danmarks Naturfredningsforening klimauger starter. I uge 11 og 12 vil der være mulighed for at deltage i forskellige arrangementer og aktiviteter med klimaet som omdrejningspunkt.

Guld og grill 20. marts: Hammel genbrugsplads

21. marts: Hadsten genbrugsplads

22. marts: Hinnerup genbrugsplads. Genbrugsworkshop 24. marts: Hinnerup Kulturhus

I den anledning sætter Favrskov Forsyning fokus på sortering, genanvendelse og genbrug med et event på genbrugspladserne, hvor de besøgende både kan lære om genbrug og affaldssortering, gøre en god genbrugshandel og få stillet sulten med en ristet grillpølse.

»Vi vil selvfølgelig gerne bakke op om klimaugerne, hvor affaldssortering og genbrug er meget relevante emner. Og vi vil altid gerne i dialog med vores kunder, så vi kan blive klogere på deres udfordringer med affald. Derfor står vi klar på genbrugspladserne med gode råd til affaldssortering,« siger Lone Bejder, udviklingschef i Favrskov Forsyning.

Der vil ligeledes være mulighed for at komme med på en lærerig rundvisning på genbrugspladsen, hvor man kan få svar på sine sorteringsspørgsmål, blive klogere på, hvad der sker med afffaldet, når det forlader genbrugspladsen, samt få et godt indblik i, hvordan en genbrugsplads egentlig fungerer.

Køb guld

På genbrugspladserne i Hadsten, Hammel og Hinnerup er der en container til genbrugsting.

Her kan brugerne på pladsen aflevere ting, som de ikke selv har brug for længere, men som stadig kan bruges af andre.

”Genbrugsguldet” bliver hentet af frivillige organisationer og sportsforeninger, der sælger tingene videre til fordel for gode formål. Ved Favrskov Forsynings arrangementer i klimaugerne vil nogle af de frivillige organisationer stille en stand op på genbrugspladserne, hvor de besøgende kan gøre en god handel.

Aarhus Kommune vil engagere borgere i grøn omstilling Hver tredje aarhusianer mener, at de selv har ansvaret for at nedsætte CO2-udslippet, viser en undersøgelse.

»Direkte genbrug, hvor ting genbruges direkte, som de er, er meget aktuelt i forhold til at skåne klimaet og miljøet, da det ikke koster noget på CO2-regnskabet. Derfor er det helt oplagt at sætte fokus på direkte genbrug og salg af genbrugsting i klimaugerne,« pointerer Lone Bejder.

Genbrugspladserne er ikke det eneste sted, hvor Favrskov Forsyning er til stede i klimaugerne. Forsyningen deltager nemlig også den 24. marts i en genbrugsworkshop, hvor der sættes fokus på kompostering af organisk affald.