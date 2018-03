To letbaneruter mod Hinnerup bliver undersøgt

Letbanens etape to, der bl.a. skal køre mellem Lisbjerg og Hinnerup, bliver i øjeblikket drøftet i Teknisk Udvalg i Aarhus Kommune. Formanden for udvalget, Keld Hvalsø, regner med, at sagen bliver færdigbehandlet her i marts, så den kan sendes til VVM – en vurdering af virkning og miljø – i slutningen af måneden.

Etape to mod Hinnerup sker i samarbejde med Favrskov Kommune. Efter anbefaling fra Teknik og Kultur i Favrskov er fem mulige ruter i Hinnerup blevet til to muligheder, der begge skal undersøges i VVM-rapporten.

Venstre ønsker derfor ikke at bakke op om planlægning af flere etaper for letbanen.

Hvilken vej?

De foreløbige planer er, at letbanen vil gå fra Lisbjergskolen gennem Søften og ende i Hinnerup. Der kommer otte til ni stop på ruten, hvoraf syv stationer vil blive i Favrskov Kommune. Ved motorvej E45 og Djurslansmotorvejen i Søften vil kommunerne lave et Parker og Rejs-anlæg, der bliver et af de største i landet med plads til 1.000 biler.

»Bilisterne vil i fremtiden kunne parkere deres biler ved motorvejen uden for det centrale Aarhus og tage letbanen til deres bestemmelsessteder. På samme måde bliver Hinnerup Station et omstigningssted, hvor man kan skifte mellem letbane, jernbane, bus, bil og cykel,« står der i oplægget fra Favrskov og Aarhus Kommune.

Det stykke på ruten, som der nu er tvivl om, er den sidste del igennem Hinnerup midtby. VVM-rapporten skal redegøre for, om det bedst kan betale sig at placere et letbanestop på Adeline Geneevej – mellem Søndergade og Banegårdspladsen – eller på Jernbanegade. Det fortæller Thomas Sæderup, ingeniør ved Trafik og Veje i Favrskov.

Letbanens etape to Kommunerne Favrskov og Aarhus indgik i 2007 et samarbejde med seks andre kommuner (Norddjurs, Syddjurs, Odder, Skanderborg, Silkeborg og Randers), Region Midtjylland og Midttrafik om Letbaner i Østjylland.

Den anden etape af letbanen består af to linjeføringer. Lisbjergskolen-Hinnerup samt strækningen mellem Aarhus Ø-Brabrand.

Samlet vurderes anden etape til at koste 1,9 mia. kr.

VVM-redegørelsen for etape to er vurderet til at koste 40 mio. Et beløb som er blevet finansieret med Finansloven.

I sidstnævnte løsning skal VVM-rapporten desuden bestemme om en linjeføring er bedst på den nordlige eller den sydlige side ad Ådalsvej fra krydset Århusvej/Ådalsvej til Hinnerup midtby. De to linjeføringer er udvalgt på baggrund af bl.a. trafiksikkerhed, hensyn til borgere og økonomi, forklarer Thomas Sæderup.

Uenighed om etape to

Der skal gå meget galt, før planerne om Hinnerup-strækningen, der vurderes til at koste omkring 670 mio kr., bliver aflyst, lyder det fra Keld Hvalsø. Han er overbevist om, at det er den helt rigtige løsning for området. Venstre og Dansk Folkeparti er derimod mere skeptiske. Det kom frem på et byrådsmøde i midten af januar, inden sagen røg videre til Teknisk Udvalg.

»I Venstre mener vi, at der er god grund til at stille spørgsmålstegn ved, om fremtidens kollektive trafik i kommunen overhovedet skal være på skinner? Vi så derfor gerne, at vi får belyst effekten af etape et, inden byrådet planlægger flere etaper,« lød det fra Venstres tekniske ordfører, Heidi Bank.

»Venstre ønsker derfor ikke at bakke op om planlægning af flere etaper for letbanen,« sagde hun afslutningsvis.

Mulighederne for eksempelvis BRT-busser skal undersøges, mener Venstre. Det er store busser, der på mange måder minder om et letbanetog, men som ikke er afhængige af spor og elledninger. Derfor er det en mere fleksibel løsning, mener de. Men det er Keld Hvalsø ikke enig i.

»Det koster også at lave et anlæg til BRT-busser. Og letbanen er en mere stabil løsning,« udtaler Keld Hvalsø, der håber at skinnerne mod Hinnerup er klar i år 2023.