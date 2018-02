Børnehandicap: Klager og forkerte afgørelser får kommune til at bede om hjælp

I de første tre kvartaler af 2017 omgjorde Ankestyrelsen 32 pct. af de afgørelser, som Favrskov Kommune traf på børnehandicapområdet. Det, set i sammenhæng med at det er svært for kommunen at overholde tidsfristerne på området, gør, at der nu søges hjælp.

Favrskovs Børne- og Skoleudvalg anbefaler byrådet, at man anmoder Socialstyrelsen om at lade en såkaldt taskforce stå for en undersøgelse af kommunens praksis på børnehandicapområdet.

Den skal så følges op af en sideløbende brugerrettet indsats, hvor familier skal inddrages med henblik på at få flere idéer.

Børnehandicapområdet I de første tre kvartaler af 2017 fik Favrskov Kommune: sendt 24 pct. af sagerne tilbage til fornyet vurdering

ændret 32 pct. af sagerne af Ankestyrelsen

medhold i 44 pct. af ankesagerne.

Håbet er en grundig analyse af sagsbehandlingen på børnehandicapområdet, der giver et grundlag for at vurdere, hvordan der kan ske forbedringer på området.

»Vi er meget åbne og vil rigtig gerne invitere andre ind, der kan være med til at kvalificere praksis og se med friske øjne på, hvordan vi kan blive endnu skarpere i vores sagsbehandling. Det er min klare forventning, at den viden, vi får, vil kunne bredes ud til gavn for hele børneområdet,« siger Birgit Liin (V), der er formand for børne- og skoleudvalget i Favrskov Kommune.

Gode idéer efterspørges

Det er hovedsagligt afgørelser vedrørende tildeling af tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter, som kommunen får omgjort i Ankestyrelsen. Hovedparten af klagerne vedrører ligeledes tabt arbejdsfortjeneste.

Hvorfor?

»Det er jo en af grundene til, at vi gerne vil have Socialstyrelsen ind over. Et bud er, at kravene til dokumentation fra kommunernes side er steget. Vi ser forskellige eksempler på, at kommuner har arbejdet efter en bestemt praksis, men når Ankestyrelsen kommer ind over, er det ikke godt nok. Men vi vil gerne længere ned i, hvad det er, der kan gøres bedre,« siger Birgit Liin.

Det var Favrskovs byråd fra forrige periode, som gav børne- og skoleudvalget til opgave at kigge på antallet af sager, som Ankestyrelsen har omgjort på børneområdet, og styrke dialogen med forældrene.

Vi vil gerne vide, hvordan området ser ud fra bruger- perspektivet. Birgit Liin (V), formand for børne- og skoleudvalget.

Det sidste er der ikke lagt en model for, men ifølge udvalgsformanden kunne man forestille sig dialogmøder eller fokusgruppemøder.

»Meningen er, at der skal fremskaffes gode idéer. Vi vil gerne vide, hvordan området ser ud fra brugerperspektivet. Og når man taler med nogen, sker det jo tit, at de siger ”jamen hvorfor gør I ikke sådan her?”,« siger Birgit Liin.

»Vi anerkender fra udvalgets side, at der er pres på vores ressourcer i børnehandicapafdelingen, og at vi har brug for viden om, hvordan vi kan afhjælpe presset og styrke borgerkontakten. Vi håber desuden at få nogle erfaringer og bud på ”best practice”, som vi kan brede ud til resten af børneområdet.«

Et taskforce-forløb som det foreslåede varer ca. to år, og erfaringer fra andre kommuner gør, at børne- og skoleudvalget mener, det er indsatsen værd.

Skulle Socialstyrelsen give afslag på ansøgningen, foreslår udvalget at gennemføre et lignende analyseforløb i samarbejde med en anden ekstern part.