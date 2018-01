Få en idé: Favrskov har en pulje til kulturinitiativer

Igennem flere år har det i Favrskov Kommune været muligt at søge økonomisk støtte til at realisere nye kulturelle idéer. Kultur- og fritidsudvalgets pulje til kulturinitiativer er én af mulighederne, og her er ansøgningsprocessen netop blevet forenklet.

Kultur- og fritidschef Ulla Egeberg håber, at flere vil søge puljen til at føre deres gode kulturidéer ud i livet. I en pressemeddelelse siger hun:

Puljen lukker op for kulturelle oplevelser, som ellers ikke var mulige. Lene Frøslev, Ugly Dolls Puljen lukker op for kulturelle oplevelser, som ellers ikke var mulige.

»Vi vil gerne se mange flere ansøgninger fra foreninger, grupper og fællesskaber, der har idéer til nye kulturelle oplevelser og kreative projekter. Vi håber, at den forenklede ansøgningsproces kan få flere til at søge.

Puljen kan i 2018 søges uden ansøgningsskema og til to årlige deadlines: 1. februar 2018 og 1. august 2018. Puljen støtter blandt andet tværgående arrangementer, hvor flere foreninger og grupper samarbejder.

Kunst og middelalder

Tidligere har kultur- og fritidsudvalget blandt andet støttet det første Middelaldermarked i Vejerslev og kunstprojektet Ugly Dolls, hvor børn og ældre lavede kunst sammen. En af initiativtagerne til Ugly Dolls, Line Frøslev, mener – stadig i følge pressemeddelelsen – at puljen til kulturinitiativer gør det muligt at prøve nye ting af.

»Puljen lukker op for kulturelle oplevelser, som ellers ikke var mulige. I billedskolerne har vi eksempelvis faste budgetter til den daglige drift, men vi har mange flere idéer, vi gerne vil realisere, og her giver puljen mulighed for at afprøve nogle af dem,« siger Line Frøslev.

Wellness: Hinnerupbadet vil bygge til

Kultur- og Fritidsudvalget vedtog de nye retningslinjer for puljen til kulturinitiativer i november 2017, og første ansøgningsfrist er 1. februar 2018. For at søge puljen skal initiativtagerne sende en begrundet ansøgning og et realistisk budget til kulturogfritid@favrskov.dk.