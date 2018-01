Snak: Det giver et bedre liv

Karen og Jørgen Hald har været sammen i over 40 år, og de har det godt sammen. Men i de senere år begyndte der alligevel at mangle noget nyt indhold, syntes 75-årige Karen Hald. Hun og Jørgen Hald, der er 68 år, tilbragte alle dage sammen, og hun savnede ny inspiration i tilværelsen.

»Når man når op i årene og går sammen hver dag, så kan man godt trænge til at snakke med andre mennesker, tror jeg. Det var det, jeg begyndte at opleve. Man kan pludselig begynde at gå og blive irriteret over nogle ting ved hinanden, og det kan godt hobe sig lidt op. Da jeg for et halvt års tid siden blev opmærksom på, at man kunne komme med i en Lev Livet-gruppe, hvor man mødes og snakker om stort og småt, kunne jeg mærke, at det var noget, jeg gerne ville med til, og jeg ville gerne have Jørgen med. Heldigvis sagde han ja for min skyld,« siger Karen Hald i pressemeddelelse fra Favrskov Kommune.

Meddelelsen skal gøre opmærksom på, at Favrskov Kommune, der som Odder og Aarhus er med i Lev Livet-projektet, er klar til at etablere endnu et Lev Livet tilbud lokalt i kommunen. Nærmere bestemt i Hinnerup.

Der holdes infomøde om dette den 22. og 31. januar kl. 10-15 på Olof Palmes Allé i Aarhus, hvor også Odder og Aarhus er repræsenteret.

»Har du lyst til en sundere hverdag, der indeholder mere glæde og livskvalitet – så bliv vært for en Lev Livet-gruppe,« hedder det i indbydelsen.

Vi har haft mange gode øjeblikke og snakke sammen med gruppen, og så har vi snakket videre om tingene, når vi er kommet hjem. Jørgen Hald, 68 år og med i en Lev Livet-gruppe Vi har haft mange gode øjeblikke og snakke sammen med gruppen, og så har vi snakket videre om tingene, når vi er kommet hjem.

»Siden sommer har vi med en mindre gruppe seniorer arbejdet med at ændre de store og små vaner i hverdagen, så man får det bedste liv – længst muligt. Hvad der er sundt og godt, har folk måske allerede en god idé om, men der er måske alligevel en forskel på det, man ved, og det, man gør. Sådan er det i hvert fald for mange,« fortæller kommunikationskonsulent Kristian Troelsen fra Favrskov Kommune.

I en Lev Livet-gruppe mødes deltagerne til seks træf med cirka en måneds mellemrum og arbejder skiftevis med fire temaer: sikkerhed og tryghed i hjemmet, mad og drikke, fysisk aktivitet og socialt netværk.

Gode øjeblikke

Karen og Jørgen Hald deltager i de to undervisningsdage, hvor man bliver klædt på til at virke som vært for en Lev Livet-gruppe.

Siden i sommer har ægteparret fra Hinnerup mødtes med ligesindede. Her har de blandt andet arbejdet med at ændre vaner og handlemønstre, så seniorlivet er blevet endnu bedre. Gruppen har blandt andet haft besøg af en læge, der kom med gode råd til, hvordan man sammen med sin egen læge kan sikre sig, at man altid er korrekt medicineret. Kostens betydning er også blevet vendt, ligesom gruppen også har været aktiv på gåture.

»Vi har haft mange gode øjeblikke og snakke sammen med gruppen, og så har vi snakket videre om tingene, når vi er kommet hjem. Jeg er glad for, at jeg sagde ja til at tage med,« siger Jørgen Hald, og Karen Hald fortsætter:

»Og det har forandret ham til det bedre. Han smiler mere og er mere glad nu. Jeg er også gladere, for jeg er jo glad, når Jørgen er glad,« siger Karen Hald.

Jørgen Hald mener nu ikke, at hans humør har fejlet noget, men han kan godt genkende, at han er typen, der skal have luft for sine frustrationer.

»Jeg siger, hvad jeg mener, og jeg kan måske godt virke lidt sur indimellem. Med årene er jeg nok også blevet mere stædig. I Lev Livet har vi fået gode forslag til, hvordan livet kan leves endnu bedre, og der kunne jeg i starten godt tænke, at ”det skal de ikke bestemme”. Men det var godt, at jeg gav det en chance. Det er aldrig for sent at udvikle sig,« siger Jørgen Hald.

I disse kommuner lever borgerne længst: »Det er da klart, at de lever længere. De laver jo ikke noget« Halvandet år. Så meget længere lever borgerne i Dragør sammenlignet med naboerne i Tårnby.

Karen og Jørgen Hald tror, at der sidder mange seniorer rundt omkring, der ville nyde at komme med i en Lev Livet-gruppe. De deltog i pilotprojektet for Lev Livet, hvor Favrskov, Aarhus og Odder kommuner var med til at udvikle og afprøve tilbuddet, og nu er Favrskov Kommune klar til at etablere et tilbud lokalt i kommunen. I Hinnerup.

»Jeg tror, at der sidder mange rundt omkring, der bare skal have et lille skub for at komme afsted. Det er det, vi håber at kunne bidrage til ved at fortælle, hvad Lev Livet har betydet for os,« siger Karen Hald.