Wellness: Hinnerupbadet vil bygge til

En udendørs wellnessafdeling med sauna og spabad, hvorfra man kan skue ud over en japansk have. Det kan brugere af Hinnerupbadet komme til at nyde godt af, hvis Favrskov Kommune godkender svømmehallens idé til en udvidelse.

På et møde den 17. januar skal Kultur- og Fritidsudvalget tage stilling til ansøgningen fra Hinnerupbadet om at lave en udendørs wellnessafdeling. Håbet er at kunne åbne en ny afdeling i august til markering af badets 25-års jubilæum.

Ifølge ansøgningen skal området bygges op omkring en sauna med plads til mellem 40 og 60 mennesker og serveringsmuligheder, ligesom der har været tanker om et koldtvandskar og et spabad. Udgang kan ske fra det eksisterende varmtvandsbassin igennem en sluse, og tanken er, at det skal etableres ved gavlen, hvor der i dag er vipper og varmtvandsbassin.

Signaturarkitekter har udarbejdet skitseforslag og en beskrivelse af området.

