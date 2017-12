På rette sted – men hvad med tiden? Han venter på sit tredje hjerte

Søren Naldahl hader telefoner. Hver gang han hører den karakteristiske ringetone, farer han sammen og griber lynhurtigt ud efter den. Han har i to år stået på venteliste til et nyt hjerte, og det betyder, at han skal være beredt alle døgnets timer.

»Telefoner har gjort mig lidt sky. Det er meget specielt at stå på en venteliste, hvor et enkelt opkald kan ændre dit liv,« siger han.

Det er dog ikke første gang, at Søren Naldahl venter. Da han var 16 år gammel, var han en af de første danskere, der fik transplanteret et hjerte på et sygehus i Göteborg, da han fik konstateret dilateret kardiomyopati. Det er i dag 27 år siden.

»Det har holdt utrolig godt, og jeg har levet et fantastisk liv med mit donerhjerte. Jeg har dyrket meget motion, haft et aktivt arbejdsliv og rejst meget. Jeg savner den del af mit liv,« siger Søren Naldahl, der i dag er på midlertidig invalidepension efter 25 år på arbejdsmarkedet.

Organdonation 29 patienter fik et hjerte i 2016 I 2016 var der i alt 100 organdonorer i Danmark. Af dem fik ni donorer ikke udtaget et organ, da de ikke kunne anvendes til transplantation, og to donorer fik udtaget organer, der senere viste sig ikke kunne bruges. 89 af donorer fik udtaget organer hvorfra mindst ét kunne transplanteres. Der bliver i gennemsnit anvendt 3,5 organer pr. donor i Danmark. Danmark deltager i et samarbejde med andre nordiske lande om organdonation. Det betyder, at organer fra en dansk doner bliver sendt til andre nordiske lande og omvendt, hvis en patient har et akut behov, eller hvis der ikke er en modtager til organet i landet. 380 patienter fik et nyt organ i løbet af 2016: 29 fik et hjerte, 59 fik en lever, 29 fik lunger, syv fik bugspytkirtler, og 263 fik en nyre (heraf var 109 fra en levende donor). Hvert år dør patienter på ventelisten til et nyt organ. I 2016 døde 29 patienter på ventelisten. 481 nye patienter kom på ventelisten i løbet af 2016. I 2016 var den ældste donor 86 år. To nyrer fra den 86-årige blev anvendt til transplantation. 43 pct. af donorerne er over 60 år. I oktober 2017 rundede Donorregistret en million registrerede nulevende danskere. Her giver 80 pct. giver fuld tilladelse til organdonation. Donorregistret blev indført i Danmark i 1990.

Ni blodpropper på syv år

I Danmark siger man, at et donorhjerte i gennemsnit holder 15-16 år efter en transplantation. Derfor er tiden for Søren Naldahls hjerte også ved at løbe ud, og det kan han tydeligt mærke på helbredet.

Han har siden 2010 haft ni blodpropper på grund af forsnævringer i kranspulsårene. Det har betydet akutte ture til hospitalet for at få ballonudvidelser, men det er desværre kun en lappeløsning.

»Jeg har fået at vide, at halvdelen af dem, der får en hjertetransplantation, dør af, at kranpulsåren går i stykker. Det er først indenfor de seneste par år, at jeg har døjet med, at kranpulsåren ikke virker længere, og det betyder alt for min livskvalitet,« siger Søren Naldahl.

Når kranpulsåren ikke virker optimalt, kommer der ikke ilt til hjertemusklen, og det sætter energiniveauet ned. Det har været en udfordring for den ellers aktive mand, der er vant til at passe 10 tønder land med skov og huset i Hinnerup oveni jobbet som butiksindehaver.

»Mit ambitionsniveau overskrider, hvad jeg egentlig kan. Før nød jeg at arbejde på huset til det blev mørkt, men i dag må jeg acceptere, at jeg kun kan udføre små opgaver. Alternativet er, at jeg i flere dage efter ikke kan rejse mig fra sengen,« fortæller han.

Søren Naldahl: Jeg tror på, at min chance er god, og tænk, hvis jeg kan få 27 år mere med et nyt hjerte. Lige nu er der ikke andet at gøre end at vente . Foto: Casper Dalhoff

Endnu en chance

I løbet af 2016 fik 29 patienter transplanteret et hjerte i Danmark. I samme periode døde to patienter, imens de stod på venteliste til et donorhjerte.

»Vi har kun en vis mængde hjerter om året, og derfor har vi en forpligtigelse til, at de bliver brugt på den bedste måde. Det betyder, at patienterne bliver vurderet grundigt, før vi placerer dem på ventelisten. De skal have en robusthed til at kunne overleve efter operationen, og vi kigger på længden af liv og livskvalitet generelt,« siger Hans Eiskjær, overlæge på afdelingen for hjertesygdomme og ansvarlig for hjertetransplantationer på Aarhus Universitetshospital.

»Søren lever op til alle kriterierne. Han har gennemgået en udredning på lige fod med alle andre patienter for at komme i betragtning. Det er som oftest yngre patienter, der får tilbudt en retransplantation. Søren er kun 43 år, og er derfor ikke i farezonen for at have yderlige sygdomme, som ældre kan have,« siger han.

Da det drejer sig om en retransplantation, var Søren Naldahl selv i tvivl om, han var egnet til at komme på venteliste igen.

»Jeg var meget lettet, da jeg fandt ud af, at jeg fik endnu en chance for at leve videre. De gennemgik en lang vurdering og bedømmelse af min krop og fandt frem til, at jeg vil blive 100 pct. rask, hvis jeg fik et nyt hjerte. Jeg tripper efter at komme i gang,« siger han.

Aarhus Universitetshospital har siden 1992 foretaget syv retransplantationer. Den 31. december har afdelingen 25 års jubilæum for den første hjertetransplantation.

Blå bog Søren Naldahl Bosat i Hinnerup med sin kone Tina Holdberg Naldahl og hunden Yoda. Han er 43 år. Han fik foretaget den første transplantation i en alder af 16 år pga. dilateret kardiomyopati, hvor hjertemusklen bliver forstørret. Hans nye hjerte har holdt i 27 år. Efter ni blodpropper og forsnævringer i pulsårene er tiden nu inde til, at han skal have en retransplantation. Han har stået på venteliste til et nyt hjerte i to år. Pga. øgede antistoffer i kroppen er det svært at finde et match til Søren. Har de sidste to år været på invalidepension pga. gener med hjertet. Har før det haft 25 år på arbejdsmarkedet som bl.a. butiksindehaver.

Svært at finde et match

At stå på ventelisten er dog ikke ensbetydende med, at man er sikret et hjerte. Blodtypen skal passe sammen, og størrelsen på organet er også en faktor for, om man kan gennemføre en transplantation.

Denne gang er det ekstra udfordrende at finde et hjerte, der passer til Søren Naldahl. Da han har haft et transplanteret hjerte i mange år, er hans immunforsvar begyndt at reagere på det og danne antistoffer. Hvis man sætter et nyt hjerte ind, hvor vævstypen reagerer med antistofferne, vil det nye hjerte falde fra i løbet af få timer, og patienten vil dø.

»Sørens antistoffer dækker et bredt udsnit af befolkningens, så det er svært at finde et hjerte med vævstyper, hvor han ikke reagerer. Det er kun 5-10 pct. af donorhjerterne, der har en chance for at passe,« siger Hans Eiskjær.

Det helt store problem er donormangel, og det har også betydet, at man har valgt at udvide kandidaterne til donation. Donoralderen er steget fra 37 år i 1992 til 47 år nu, og det er et udtryk for, at man fra hjerteafdelingernes side prøver at redde så mange som muligt.

»Vi prøver at bruge hjerter, der er ældre end dem, som vi ellers ville tage. Man har i tidernes morgen været meget forsigtig og sikret sig, at det kun var unge hjerter, der blev brugt til donation. Vi går op til 65 år nu for alderen af donorhjerter, og erfaringer fra Aarhus Universitetshospital viser, at man kan gøre det med lige så gode resultater, og måske kan man endda udvide kriterierne endnu mere,« siger Hans Eiskjær og tilføjer:

»Man skal som læge overveje, hvad alternativet kan være. Vi kunne læne os tilbage og insistere på, at vi kun bruger superhjerter. Det ville dog betyde, at patienter på ventelisten ville dø.«

Danmark har et internationalt samarbejde med de andre nordiske lande omkring organdonation. Derfor kan organer fra en dansk donor blive sendt til andre lande og omvendt, hvis der opstår et akut behov, eller der ikke findes en modtager i det pågældende land.

Drømme for fremtiden

Søren Naldahl er klar over, at der muligvis ikke kommer et hjerte til ham, før det er for sent. Han nægter dog at stoppe med at lægge planer.

»Jeg har mange drømme for fremtiden. Måske vil jeg læse til ingeniør eller etablere noget selvstændigt. Hjertetransplantationen har givet mig en tro på, at hvis jeg kan overleve det, kan jeg gennemføre alt. Jeg ser ikke nogle hindringer,« siger han.

Han mener, at det vigtigste er, at man accepterer, at det kan gå begge veje.

»Hvis jeg ikke anerkender, at jeg kan dø ved den næste blodprop, har jeg større problemer end bare sygdommen. Jeg har affundet mig med, at hvis jeg ikke får et hjerte, så kommer jeg til at dø. Jeg tror på, at min chance er god, og tænk, hvis jeg kan få 27 år mere med et nyt hjerte. Lige nu er der ikke andet at gøre end at vente.«