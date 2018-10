Melody Magpantay Lundgaard opgav at få job i Danmark og blev iværksætter

Da Melody Magpantay Lundgaard flyttede til Danmark i 2012, fik hun ikke fast job med det samme.

I stedet blev hun selvstændig iværksætter med sin egen webshop, Pashminawear. Fra kontoret i Risskov sælger hun nu tørklæder, huer, handsker og ponchoer.

Melody Magpantay Lundgaard kommer fra den nordlige del af Filippinerne og havde i flere år arbejdet i Europa som au pair. Først i Norge, dernæst Danmark, Schweiz og Sverige. I Danmark mødte hun sin nuværende mand, som arbejder med it.

Han hjalp hende siden med at lave hjemmesiden til Pashminawear.

I december 2015 kom hun til Danmark, mens de var kærester. Med det samme kom hun ud på arbejdsmarkedet med webshoppen, og kun få måneder efter – i februar – blev parret gift.

Drøm fra barnsben

Melody Magpantay Lundgaard havde , siden hun var barn, drømt om et liv som selvstændig. Det var derfor et naturligt træk, da hun flyttede til Danmark permanent.

Siden hun var lille, har Melody Magpantay Lundgaard drømt om at blive selvstændig. Drømmen blev til virkelighed i Danmark. Foto: Stine Rasmussen

»Allerede fra jeg var helt lille og boede i Filippinerne, har jeg drømt om at eje min egen butik. Min farmor havde en lille butik, hvor jeg hjalp hende med at sælge frugt og grøntsager. Dengang tænkte jeg meget på, hvor flot det var med farverne i hendes tomater, mangoer, bananer,« siger Melody Magpantay Lundgaard.

I Danmark er det svært at finde arbejde de steder, man ønsker. Jeg tænkte, det måske var en god idé, at jeg startede min egen virksomhed i stedet. Melody Magpantay Lundgaard, iværksætter I Danmark er det svært at finde arbejde de steder, man ønsker. Jeg tænkte, det måske var en god idé, at jeg startede min egen virksomhed i stedet.

Den idé tog hun med sig til Danmark. Dog med få justeringer.

»Jeg tænkte, at det var en god idé at begynde med de ting, jeg elsker mest. På kontoret elsker jeg at se på alle de forskellige farver og mønstre, ligesom dengang jeg solgte frugt. Der er ikke noget galt med at sælge frugt og grøntsager, men jeg tænker, at med en webshop er det nemmere at sælge tørklæder end frugt,« konstaterer Melody Magpantay Lundgaard.

Nemmere at blive selvstændig

Melody Magpantay Lundgaard har kun boet i Danmark i en håndfuld år og undskylder sit dansk, der dog lader til at være næsten flydende. I fritiden går hun fortsat i sprogskole, og hvis kunderne stiller spørgsmål, som er svære at forstå, får hun hjælp af sin mand.

Det var også det danske sprog, der gjorde, at hun som noget af det første valgte at blive selvstændig frem for at blive ansat i en virksomhed.

»Her i Danmark er det svært at finde arbejde de steder, man ønsker. Jeg er ikke så god til dansk og lærte det først fra de børn, jeg passede her i Danmark. Jeg tænkte, det måske var en god idé, at jeg startede min egen virksomhed i stedet,« forklarer hun.

Den idé bakkede hendes mand op om, og han hjalp med at finansiere virksomheden.

»Nu kører det med forretningen,« siger Melody Magpantay Lundgaard.

I øjeblikket er det en webshop, men på sigt kan det være, at hun åbner en fysisk butik også.

»Vi grundlagde det som en webshop, fordi vi ikke vidste, om det ville lykkes. Det koster mange penge at åbne en butik, og jeg tænkte, at vi måske i starten kunne lave det sådan her,« forklarer hun

Bedre om vinteren

Melody Magpantay Lundgaard glæder sig særligt til, at temperaturen falder, og Danmark rigtigt kommer ind i efterår- og vintersæsonerne, hvor der er større efterspørgsel efter varme tørklæder.

»Det begynder at blive koldt lige nu, og derfor får vi solgt mere. Især i november måned kan vi få solgt mange varer.«

Selv om den danske kulde bider, overvejer Melody Magpantay Lundgaard ikke at flytte tilbage til Filippinerne. Danmark er hendes hjem nu, og hun glæder sig mest over, at flere familiemedlemmer også bor i Europa – tæt på.

»Jeg elsker at være i Europa, særligt her i Danmark. Mine søskende er i Spanien og Norge, så det er ikke så langt fra mig. Selvfølgelig savner vi vores familie i Filippinerne, men det betyder rigtig meget, at vi har hinanden tæt på,« siger hun.