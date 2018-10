Efter 13 år i politik: Stemmesluger stopper i Aarhus Byråd

Efter knap 13 år som medlem af Aarhus Byråd stopper den 39-årige Marc Perera Christensen (K) i politik. Det sker til fordel for et job som direktør i Erhverv Aarhus.

Det oplyser byrådsmedlemmet og erhvervsorganisationen i pressemeddelelser.

»Det er en utrolig spændende udfordring at blive en del af Erhverv Aarhus og arbejde for de mange medlemmer. Erhverv Aarhus har arbejdet hårdt på at være en stadig stærkere stemme i forhold til erhvervspolitiske udfordringer. Det ser jeg frem til at bygge videre på, så vi kan skabe mærkbare, konkrete resultater til gavn for de mange engagerede medlemmer og samarbejdspartnere,« siger Marc Perera Christensen i en pressemeddelelse.

»Det er 13 års politisk historie, som jeg har været en del af,« siger Marc Perera Christensen (K), medlem af Aarhus Byråd.

Den 1. december tiltræder han som direktør for organisationen, som arbejder for, at byens erhvervsklima lever op til behovet hos de 600 medlemsvirksomheder med i alt 110.000 ansatte.

Blå bog - Marc Perera Christensen Marc Perera Christensen er 39 år og uddannet markedsføringsøkonom. Han har en lang politisk karriere som byrådsmedlem for De Konservative (siden 2006) og rådmand for Kultur og Borgerservice (2010-2013). Formand for Konservativ Ungdom i Stor-Århus (2000-2002). Medlem af Det Konservative Folkepartis Hovedbestyrelse (2005-2011). Marc Perera Christensen har bl.a. arbejdet i hos INDKOM og Føtex. Han bor i Viby med sin hustru Malene og deres datter på 14 måneder.

Marc Perera Christensen har været byrådsmedlem siden 2006. I 2010-2013 var han rådmand for Kultur og Borgerservice. Når han ser tilbage på sine år i byrådet, dukker der mange politiske resultater op: Afskaffelse af dækningsafgiften, vejfonden, opførelsen af Dokk1 er blot nogle af dem, han fremhæver.

Over for JP Aarhus uddyber han, at han er mest stolt af at have været den, der har gjort Aarhus til Europæisk Kulturhovedstad.

»Fra at være den oprindelige forslagsstiller til at være den ansvarlige rådmand, der kørte projektet hjem - det er suverænt den største arv på byens historie, jeg efterlader mig,« siger Marc Perera, som konstaterer, at han gennem alle sine omkring 13 år i byrådet har været politisk leder for Det Konservative Folkeparti og har nydt at have været involveret i talrige forlig, budgetter, aftaler, valgkampe, borgermøder og små og store politiske sejre.

Han kommer til at savne byrådets platform, der giver mulighed for at få og videreudvikle ideer. Seneste eksempel herpå er visionen for Aarhus Bugt. Desuden har han været glad for at befinde sig i det politiske spændingsfelt med mange gode debatter.

Ved valget i november satte 3.341 vælgere kryds ud for Marc Perera Christensen, der dermed opnåede femteflest stemmer af de 31 byrådsmedlemmer.

Hvordan har du med at svigte de 3.341 aarhusianere, som for under et år siden sat kryds ud for dig?

»Det har jeg det fint med. Man laver jo ikke en stavnsbinding, når man stiller op og vil kæmpe for sine idealer. Men der kommer et tidspunkt, hvor man skal noget andet, og min tro er, at langt hovedparten af de, der har stemt på mig kan se, at det også er et aktiv for byen, at jeg overtager direktørposten i Erhverv Aarhus,« siger han og uddyber:

»Rigtigt metget af det, der har kendetegnet mit politiske arbejde, især i de senere år, har handlet om byens udvikling på en større skala, og jeg har altid talt erhvervslivets sag. Det er ikke jo sådan at jeg forlade denne verden for at dyrke radiser hjemme i haven, det er jo for at kunne påvirke byens udvikling på en ny måde.«

Når han den 1 januar 2019 forlader byrådet overlader han mandatet til De Konservatives suppleant, Mette Skautrup, som vikarierede for Marc Perera Christensen, da han tidligere i år var på barsel med sin nu 14 måneder gamle datter.

Erhverv Aarhus Erhverv Aarhus har mere end 600 medlemsvirksomheder med omkring 110.000 ansatte. Organisationen arbejder for, at byens erhvervsklima lever op til det brede erhvervslivs behov. Erhverv Aarhus er erhvervslivets talerør med stærke relationer på tværs af erhverv, uddannelse, kultur og sport. Udvikling & Infrastruktur, internationalisering, uddannelse & innovation, kultur & sport er fokusområder. Kilde: Erhverv Aarhus

Den kommende direktør blev fundet i et felt med omkring 75 ansøgere, der ville afløse den nuværende direktør, Bente Steffensen. Bestyrelsesformand i Erhverv Aarhus, Terje Vammen, ser frem til samarbejdet med den nye direktør og er overbevist om, at Marc Perera Christensen er den rette til at bringe stafetten videre.



»Direktøren skal være organisationens talerør i tæt samspil med bestyrelsen, ligesom jobbet kræver politisk tæft, stærke kommunikative og relationelle kompetencer og naturligvis lederegenskaber i forhold til det velfungerende sekretariat. Det er Marc Perera Christensen garant for, så vi også fremover kan levere det, som medlemmerne efterspørger,« siger Terje Vammen i en pressemeddelelse, hvori han understreger, at organisationen har en lang opgaveliste til den nye direktør i arbejdet med at udvikle Aarhus til et endnu mere attraktivt område for såvel virksomheder som borgere.

Den 29. november er der en fælles reception for den kommende og afgående direktør.