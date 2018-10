Voksende veganerselskab er ved at spore sig ind på onlinesalg

Naturli Foods har gennem særligt de seneste år med succes lanceret deres plantebaserede fødevarer i dagligvarehandlen og er i gang med at rulle dele af sortimentet ud til virksomhedskunder. Naturli Foods ser store muligheder i restaurantmarkedet

Aarhus-selskabet vil dog gerne etablere endnu et salgsben til virksomheden og er derfor inde i overvejelser om, hvordan et større onlinesats skal se ud.

I den forbindelse er måltidskasser en oplagt mulighed, fortæller selskabets direktør, Henrik Lund, til FødevareWatch.

»Det (måltidskasser, red.) er noget, vi har drøftet, og som vi mener, er rigtig interessant. Lige nu kan vi dog ikke løfte det, og jeg mener ikke, at vores sortiment er bredt nok endnu, fordi vi skal kunne retfærdiggøre, at der måske skal være fire måltider i en kasse,« siger han.

Det er dog også en mulighed at byde ind med sine produkter til eksisterende måltidskasseselskaber. Det er bl.a. en strategi som danske Jakobsens, der er Skandinaviens største honningproducent, benytter sig af.

»Det kunne man sagtens forestille sig,« siger Henrik Lund og fortæller, at der har været en vis interesse for selskabet første økologiske plantefars, der blev lanceret i august.

Det kunne for eksempel være et samarbejde med den veganske måltidskasseleverandør Simple Feast.

»Det er nogen, vi rigtig gerne vil strække hånden ud til og høre, om vi kunne lave et samarbejde med, for det er interessant,« lyder det.

Direkte salg er en mulighed

Udover at blive leverandør til måltidskasseaktørerne eller måske med tiden selv etablere en rendyrket Naturli Foods måltidskasse så kigger Henrik Lund også bredt ind i webhandlen, lyder det videre.

Da selskabets ledergruppe første gang diskuterede mulighederne i måltidskasser, endte de ved, at de evt. kunne arbejde videre med en basiskasse fremfor en måltidskasse.

»Den snak tager så en videre til at tænke e-commerce, som jeg synes er ufatteligt spændende. Det er noget, jeg tror, at mange virksomheder i fødevareindustrien i Danmark ser ind i og ser på mulighederne for at skabe sin egen platform – altså direkte salg fra hjemmesiden. Det er i hvert fald noget, vi er ret interesserede i, og som jeg tror, bliver en del af fremtiden,« forklarer han.

Henrik Lund sammenligner det lidt med udviklingen, der har været inden for tv-underholdning. Her er man gået fra en håndfuld kanaler, der gav et bredt udbud af underholdning til, at det er blevet langt mere specialiseret og på forbrugerens vilkår.

»I dag du har et abonnement hos Netflix og måske Viaplay, hvor du selv kan vælge, hvad du vil se. På samme måde vil det gå inden for fødevarer. Man ser allerede flere og flere webbaserede butikker, hvorfra folk får leveret de specialvarer, som de ønsker,« forklarer han videre.