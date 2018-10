Vand, kage og initiativ hyldet i Aarhus

FN’s 17 verdensmål kom onsdag aften helt ned på jorden til arrangementet ”Erhverv Aarhus Anerkender”. Ved prisuddelingen, som Erhverv Aarhus står bag, blev nogle af de særlige Aarhus-initiativer anerkendt.

Årets særpris gik til Aarhus Vand, fordi virksomheden arbejder med verdensmålene som en integreret del af forretningen, lød begrundelsen. Det var adm. direktør Lars Schrøder, der modtog prisen, ledsaget af bl.a. følgende ord fra Aarhus Vands formand, Flemming Besenbacher:

Som direktør for Aarhus Vand modtog Lars Schrøder Erhverv Aarhus Anerkenders særpris. Arkivfoto

sikre bæredygtig adgang og forvaltning af vand og sanitet for alle

Frivillige og ildsjæle

»Lars Schrøder og Aarhus Vand har skabt en virksomhed og arbejdsplads, der sætter barren højt – ikke blot med gode vandløsninger her i Aarhus, men Aarhus Vands visionære måde at arbejde med faget på vækker genklang over hele verden og inspirerer. Aarhus Vand arbejder f.eks. med en af verdens helt store udfordringer, nemlig at, der er konkretiseret i verdensmål nr. 6,« fremhævede bestyrelsesformanden.

Inden da blev aftenens øvrige tre priser uddelt.

Domprovst Poul Henning Bartholin blev hædret for med ”Befri Gudstjenesten” at indfri verdensmål nr. 16 og 17 om fred og retfærdighed samt stærke institutioner som partnerskab for handling. ”Befri Gudstjenesten” var et samarbejde mellem domkirken, Teatret Svalegangen og Danske Bank under Aarhus 2017.

Næste anerkendelse var ifølge formand Hans Schou ikke blot målrettet den egentlige prismodtager, Aarhus Internationale Sejlsportscenter, men i høj grad også byens mange frivillige og ildsjæle.

»Det at gøre en indsats i frivillig- og foreningsverdenen er for mig en daglig glæde og motivation. En kæmpe indsats fra frivillige og ledere får vores samfund til at hænge sammen og udvikle sig. Sådan er det også med Aarhus Internationale Sejlsportscenter, hvor visionen blev til virkelighed, fordi rigtig mange sejlere og ledere gjorde en kæmpe indsats,« sagde Hans Schou bl.a. ved uddelingen.

Også aftenens tredje prismodtager Kim Bisgaard sendte onsdag aften anerkendelsen videre til de mange mennesker, der skabte en folkefest i forbindelse med den uofficielle letbaneåbning ”Klag eller bag”.