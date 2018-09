Navne i spil

Musskema.dk vokser og opslår en ny fuldtidsstilling i support efter nytår, men har allerede nu brug for flere kræfter og har derfor ansat Kirsten Lanng (51) i en midlertidig stilling som supporter over for brugere af Musskema.dk’s elektroniske musskemaer og øvrige digitale ledelsesværktøjer. Kirsten Lanng har en master i HR og akademifag i HR og har tidligere været bl.a. HR-chef i Jobdk og direktionssekretær.

Jesper Kristian Jacobsen overtager den 1. oktober posten som adm. direktør for Per Aarsleff Holding A/S. Han overtager efter Ebbe Malte Iversen, der går på pension. Jesper Kristian Jacobsen blev ansat i Per Aarsleff A/S i 1995 og har siden 2016 været medlem af koncerndirektionen. Koncerndirektionen vil herefter bestå af administrerende direktør Jesper Kristian Jacobsen, viceadministrerende direktør Lars M. Carlsen og koncernøkonomidirektør Mogens Vedel Hestbæk.

Lars Ry Jørgensen er blevet valgt ind i bestyrelsen for El:Con A/S.

I HP Alarm A/S er Lisbet Harlov Mejlgaard indtrådt i bestyrelsen. Jonas Tømming er udtrådt af bestyrelsen.

Rami Jensen er indtrådt som ny direktør og medlem af bestyrelsen for ID Furniture Franchising A/S. Michael August Bonde Christiansen er fratrådt begge poster. Martin Krogh har i bestyrelsen erstattet Mark Wodstrup Betzer.

Kenth-Henry Karlsen har overtaget direktørposten i TeleFinans Danmark A/S efter Thomas Nortvig Christensen. Johnny André Thilesen er blevet valgt ind i bestyrelsen.

Randi Juul-Olsen er tiltrådt som direktør i Cubion. Hun har arbejdet i Cubion siden 2004 og har været partner siden 2011. Hun overtager direktørposten fra Troels Møller, der har været direktør i virksomheden i 10 år og som var en af 8 medstiftere af virksomheden i 2004. Han fortsætter i Cubion både som chefkonsulent og som bestyrelsesformand.

Formuepleje har ansat Stinne Melanchton Betinger som direktionsassistent og IR Manager med direkte reference til den daglige ledelse i Formuepleje. Desuden er Bettina Movang udnævnt til ejendomsinvesteringschef.

Thomas Duedahl (50) tiltræder den 1. september i en nyoprettet stilling som projektdirektør i Colliers International. Han kommer fra en stilling som administrerende direktør og partner i Midtconsult.