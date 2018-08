Højbjerg-virksomhed flytter til Stilling

Messe- og indretningsfirmaet Ambiente A/S, der siden 2011 har haft base i Højbjerg, har købt en knap 30.000 kvm stor erhvervsgrund mellem DIS og Freja i Stilling til opførelse af nyt firmadomicil ved motorvejen. Det første spadestik tages til september, og byggeriet forventes færdigt i sommeren 2019.

»I løbet af de seneste fire år har vi vokset mere end 60 pct., så vi har brug for væsentlig mere plads og bedre logistiske forhold for at kunne fortsætte væksten,« forklarer adm. direktør Michael Skjødt i en pressemeddelelse.

På grunden opfører Ambiente et 12.500 kvm atriumdomicil med administrations-, lager- og produktionsbygning med en lukket facade mod motorvejen. Med en forskydning i bygningens længderetning åbner domicilet sig op mod Ørstedsvej, således hovedindgangen placeres parallelt med motorvejen.

Byggeriet er tegnet i samarbejde med arkitektfirmaet Ardess, mens KT Erhvervsbyg er valgt som totalentreprenør.