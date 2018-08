Skoletræt studerende lavede it-virksomhed

Skoletræthed førte Kristian Andreasen ud i iværksætteri. Da han i 2011 stadig var studerende på it-produktdesign på Aarhus Universitet, etablerede han virksomheden Kanda for at videreudvikle og sælge studieprojekter.

»Jeg var rimelig skoletræt på det tidspunkt, og det var et forsøg på at få vores projekter til at leve lidt længere. Ofte endte et projekt med, at vi gik op til eksamen og præsenterede det. Men det her gav mulighed for, at det kunne vare lidt længere end bare til eksamen,« siger Kristian Andreasen.

Kanda laver det, der kaldes gamification. Det er spillignende funktioner i eksempelvis apps til træning ved hjælp af blandt andet virtual reality-teknologi. En teknologi, der typisk er kendt for, at brugere bærer virtual reality-briller, som giver illusionen af at være i et helt andet rum.

Kanda specialiserer sig også i augmented reality, der ligner virtual reality, men her kan man se den virkelige verden med digitale informationer vist ovenpå.

Vi har først for nyligt fået rimelig god sikkerhed på, hvorvidt firmaet ville blive ved med at bestå. Kristian Andreasen, iværksætter Vi har først for nyligt fået rimelig god sikkerhed på, hvorvidt firmaet ville blive ved med at bestå.

Virtual reality, som det Kanda laver, bliver primært brugt til træning, hvor augmented reality er en forholdsvis ny teknologi, der potentielt kan effektivisere omstændige procedurer i løbet af arbejdsdagen, fortæller Kristian Andreasen. I dag har Kanda store firmaer som Grundfos, Samsung og Mærsk som kunder.

Sidstnævnte hjælper de blandt andet med produkter og teknologi til træning af industrimedarbejdere på boreplatforme eller vindmøller.

Sin egen chef

Kristian Andreasen, der nu er 31 år, har aldrig haft det, han kalder et »rigtigt arbejde«. Han sprang direkte ud i iværksætterlivet fra skolebænken og har før kun haft studiejob til at supplere SU’en.

Tilværelsen som selvstændig passer ham dog fint.

»Jeg tror, livet som selvstændig tiltaler folk, som jeg selv, der har lidt svært ved at passe ind i et timestyret firma med masser af excelark,« forklarer han.

Det er dog ikke kun nemt at være sin egen chef og få lov at føre de projekter, man brænder for, ud i livet. Det har også været lange dage, hvor Kristian Andreasen arbejdede videre med det administrative i virksomheden længe efter fyraften og døjede med usikkerhed om virksomhedens levetid.

»Det er rigtig sjovt at være iværksætter, men der er også lange perioder, hvor det er exceptionelt hårdt. Vi har først for nyligt fået rimelig god sikkerhed på, hvorvidt firmaet ville blive ved med at bestå. Selv om det går rigtig godt nu, har der i langt hovedparten af firmaets levetid ikke været ordrer til mere end tre måneder ad gangen. Man skal kunne leve med den usikkerhed.«

Taget fart

De seneste år har det taget fart for Kanda. Fra 2015 til 2017 har de fordoblet deres bruttofortjeneste fra 3 mio. til 6,6 mio kr. Resultatet er i samme periode vokset fra 30.000 kr. til 578.000 kr. Væksten skyldes ifølge Kristian Andreasen blandt andet, at teknologi som virtual reality er populære for tiden.

Samtidig er det store virksomheder, der hopper på bølgen. Dermed er det netop kunder som Mærsk og Grundfos, der er at finde på Kandas kundeliste.

»Inden for det seneste halvandet år er mange virksomheder gået fra at tænke, at de teknologier, vi arbejder med, er interessante, til rent faktisk at gå efter dem,« siger Kristian Andreasen.

Også medarbejderstaben i Kanda er vokset. Der er i dag 30 medarbejdere i virksomheden, hvilket er en fordobling i løbet af det seneste halve år. Fremover har Kanda ikke kun fokus på at vokse, men også at det ikke går for hurtigt.

»Der er masser af projekter derude, og vi har rigtigt mange ting på vej, men vi må også have fokus på, at vi ikke vokser for hurtigt. Det er vigtigt, at vi kontrollerer det, så vi er sikre på, at vi kan blive ved med at levere,« fastslår Kristian Andreasen.