Brødfirma lukker for private kunder

Virksomheden Smartbake, der hører hjemme i Hasselager, lukker nu helt ned for salg af brød og dej til private, som ellers var udgangspunktet for virksomheden. Smatbake blev grundlagt i 2017 som en onlineforretning, hvor private kunne bestille kasser med brød bragt til døren, som man kender f.eks. Aarstiderne.com inden for frugt og grønt.

Siden har Smartbake udviklet sig til en produktionsvirksomhed med fokus på erhvervsmarkedet. I foråret skød eksterne investorer penge i foretagenet, hvilket blev materialiseret i nye produktionshaller i Hasselager.

At Smartbake stopper det direkte salg til private, betyder ikke, at man ikke længere kan få deres brød bragt til døren. Det vil i fremtiden kunne ske gennem RetNemt Måltidskasser, der hver uge leverer over 50.000 måltidskasser til danskerne.

»Vi kommer derfor til at øge vores salg ganske betragteligt, og jeg glæder mig meget til vores nye samarbejde,« siger Karsten Leed, partner og salgsdirektør i Smartbake Bakery Group i en pressemeddelelse.

Medstifter og formand for Smartbake, Steffen Bagge, betragter aftalen med RetNemt som en milepæl for selskabet.

»Vi har dermed sagt farvel til privatmarkedet og retter nu entydigt fokus mod danske erhvervskunder i Danmark - og fra 2019 også svenske og norske,« konstaterer han.