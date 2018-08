Kaufmann har åbnet ny butik i Aarhus

Den aarhusianske herretøjskæde Kaufmann har åbnet trejde butik i Aarhus. Det er sket i Bruuns Galleri i en 200 m2 stor butik på Plan 2.

»Vi har gennem flere år ønsket os en Kaufmann-butik i Bruuns Galleri, men det er først blevet muligt nu, da Jesper Hannesbo har valgt at afstå sin Mr-butik,« siger direktør Henrik Kaufmann.

30-årige Sune Pedersen fra Aarhus er ansat som butikschef, og han er rekrutteret internt i Kaufmannkoncernen. Sune Pedersen har de seneste otte år arbejdet i Quint-kæden.

»Det er en stor fordel, at tre af mine nye kolleger er fuldt med fra Mr Hannesbo, så de kunder der har været vant til at handle her stadig kan blive rådgivet af de samme som tidligere,« siger Sune Pedersen.

Der vil i alt være seks ansatte i den nye Kaufmann butik.

Siden Henrik Kaufmanns farfar Axel Kaufman i 1908 åbnede en lille tøjbutik i Ryesgade i Aarhus, er kæden vokset og omfatter nu 20 butikker fordelt rundt om i landet.

Claus Brændgaard, chef for Bruuns Galleri, er glad for, at Kaufmann er flyttet ind.

»Det er helt naturligt, at en Aarhus-virksomhed som Kaufmann er repræsenteret i Bruuns Galleri med deres herretøjs-koncept. Deres værdier og tilgang til at drive forretninger ligger helt i tråd med den måde, vi driver Bruuns Galleri på,« siger han.