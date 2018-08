Aarhus-kok nomineret til pris for fællesspisning

Christian Bjørnlund, kok og ejer af restauranten Frederiksgade 42, er nomineret til en såkaldt Generation Food Award i kategorien "Enjoy together - mere fællesskab og nærvær". Det sker som anerkendelse af hans arbejde med at etablere et fællesspisningskoncept i fællescentret på Frederiksbjerg. Fællesspisningen har eksisteret siden 2016, hvor interesserede den første mandag i hver måned kan få et måltid delemad for 85 kr. Der er stor interesse for at deltage, og langt de fleste mandage meldes det, at alle 250 pladser er udsolgte.

»Mad kan bringe mennesker sammen, få dem til at tale sammen og gøre nærværet mere relevant. Jeg synes endda, at mad kan være med til at nedbringe barrierer,« siger Christian Bjørnlund.

Det er Arla, der står bag prisen, der består af seks kategorier. En jury finder vinderne af hver kategori, der offentliggøres den 31. august.