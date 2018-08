Østjysk vinkæde åbner butik nummer 32

Detailkæden Vinoble, hvis hovedsæde ligger i Hinnerup, åbner nu butik nummer 32 og nummer 33 er på vej. Det sker trods et stigende pres fra supermarkedskæderne, forklarer Niels Nørgaard, partner og salgsansvarlig i Østjysk Vinforsyning.

»Udviklingen i omsætningen har om ikke været faldende, så i hvert fald stillestående. Alligevel er vort salg til specialhandlen steget,« siger han i en pressemeddelelse.

Han forklarer, at flere selvstændige butiksindehavere har valgt kæden til, og at man har fokus på konstant at have nye varer på hylderne. Og mens avancen på vin er presset i et konkurrencepræget marked, ser det anderledes ud med spiritus.

»Spændende former for spiritus, især gin og rom, er også i vælten, så det skal vi også have på hylden til butikkerne. Det er også noget, kunderne gerne giver en god pris for, så avancen er bedre end på vin,« forklarer Niels Nørgaard.



Butik nummer 32 er netop åbnet i Svendborg, mens nummer 33 er på vej i hovedstadsområdet.