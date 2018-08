Ung telefonsælger opfandt træningsprogram for salgsfolk

Som 19-årig ansat i et callcenter lavede Kristian Øllegaard fra Aarhus et program, der hed Plecto, som skulle hjælpe sælgere med at holde styr på deres resultater. En slags træningsapp for salgsfolk.

»Vi havde daglige budgetter, som vi skulle nå, og jeg syntes, at det var irriterende, at man ikke kunne se resultatet med det samme, når man nu havde haft et godt salg. En dag talte jeg med en kollega om, hvor fedt det kunne være, hvis der var et system, som kunne alle de her ting. Så satte jeg mig ud og begyndte at programmere det,« fortæller Kristian Øllegaard, der i dag er 27 år.

Nu bliver programmet brugt af sælgere og virksomheder i 45 lande af virksomheder som Ebay, Telia, Vodafone og Viasat, og i 2014 købte Jesper Buch, iværksætter og stifter af Just-Eat, sig ind i firmaet med 1 mio. kr.

Med programmet har Kristian Øllegaard forenet to af sine helt store glæder: salg og programmering. Kort tid efter at han selv var begyndt at bruge programmet, spredte ordet sig hurtigt om det nye redskab.

»Det er det vildeste, jeg nogensinde har prøvet, at skabe noget og se, hvordan det bare virker. Vi var måske 150 medarbejdere i huset, og til sidst vidste alle bare, hvem jeg var.«

Kunne ikke glemme programmet

Kort tid efter fik Kristian Øllegaard et job i Schweiz, hvor han boede i to år. Undervejs besluttede han at begynde studie i Aarhus, og han skulle derfor vende hjem til Danmark.

Direktør og stifter af Pletco, Kristian Øllegaard, med medstifter Ales Kocjancic. Foto: Joachim Ladefoged

»Ugen før jeg skulle rejse hjem, ringede min gamle chef, der havde fået nyt job og også ville have programmet på sin nye arbejdsplads. Ret hurtigt blev vi enige om, at det måtte udbredes, for det kunne ikke kun være de to virksomheder, vi kendte, som havde brug for programmet. Jeg var lykkelig over, at han ringede, for jeg kunne ikke lade være med at tænke på programmet, mens jeg var i Schweiz,« fortæller han.

Sideløbende med at Plecto blev oprettet som virksomhed i 2012, påbegyndte Kristian Øllegaard datalogistudiet i Aarhus. Samtidig løb rygtet om programmet i sælgerkredse, og en af Kristian Øllegaards venner, der også kunne programmere, hjalp til for at imødekomme den efterhånden stigende efterspørgsel på programmet.

Efter et par år købte Just-Eat-iværksætteren Jesper Buch en tredjedel af firmaet.

På det tidspunkt droppede Kristian Øllegaard officielt ud af universitet og satsede på Plecto på fuld tid.

Der skal fart på

Senest har Jan Lehrmann, tidligere medstifter af Bilbasen og en kendt investor, også købt sig ind i Plecto med lidt over 3 mio. kr. for 10 pct. af firmaet. Derudover har Plecto valgt at tage et lån på 2 mio. kr. fra Vækstfonden for at satse på virksomhedens vækst.

Midt i august flytter firmaet til lokaler på 400 kvm i Viby, så det kan fordoble medarbejderstaben. I øjeblikket omsætter Plecto for 600.000 kr. om måneden, og ifølge Kristian Øllegaard forventer de, at det kan give overskud i løbet af de næste tre måneder.

»Der er rigtig meget fart på med os. Vi får også bugt med en del af pengene. Vi har besluttet os for, at vi må få virksomheden til at køre videre med smæk på og gøre den rigtig stor,« siger han.

Tilgangen er, at der skal »fart på«, og at det skal gå hurtigt, fortæller Kristian Øllegaard.

»Jeg tror ikke nødvendigvis, at det vil gå galt, fordi det går hurtigt. Det er klart, at det er lidt specielt at kigge på det her og se alt, hvad vi har bygget op fra ingenting på meget kort tid. Men jeg tror, at så længe vi bliver ved med at lytte til vores kunder og bruge vores gode fornuft, så vil det gå.«