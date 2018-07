Han styrer vingerne på Kinas største vindmølle

Vingerne på Kinas største vindmølle bliver i øjeblikket styret af aarhusianeren Thomas Schmidt.

Den 31-årige energiingeniør har med sit firma Schmidt Innovation i et samarbejde med det danske firma Hydratech landet aftaler med Goldwind, et kinesisk firma, der er en af verdens største vindmølleproducenter.

Schmidt Innovation har fået til opgave at designe en såkaldt pitchcontroller, der er en kombination af et program og noget elektronik, der gør det muligt at styre vingerne på vindmøller.

Det seneste år har Thomas Schmidt derfor stået for at styre vingerne på en offshorevindmølle med et vingefang på omkring 170 m i den kinesiske kystby Fuzhou.

På grund af min fars virksomhed var der robotter lige ved siden af mit soveværelse, og jeg kunne således se anvendelsen af fag som matematik, fysik og programmering. Thomas Schmidt

»Det går helt vildt hurtigt. Jeg har været i Kina 12 gange det seneste år,« fortæller Thomas Schmidt.

Thomas Schmidts virksomhed udmærker sig i vindmøllebranchen ved at beskæftige sig med mekatronik. Ordet mekatronik kommer af “meka” fra mekanik og “tronik” fra elektronik. Hvor nogle ingeniører er eksperter på ét særligt område, er han ekspert i at kombinere flere felter.

»Det er en måde at bygge broer mellem teknologier,« forklarer han.

Kort fortalt betyder det, at Thomas Schmidt forener teknologierne og bruger det til at styre vingerne på vindmøllen. Nu har den kinesiske kunde bestilt yderligere 25 vindmøller af Schmidt Innovation og partneren Hydratech.

»Den kinesiske regering har fundet ud af, at de skal lave vindmøller, og derfor har de rettet deres blik mod lille Danmark, hvor vi er gode til den slags. Det er især danske firmaer som Vestas, og dem producerer Hydratech for,« forklarer Thomas Schmidt.

Brug for at være selvstændig

I 2012 blev Thomas Schmidt færdiguddannet som energiingeniør. Siden fulgte en ansættelse hos Vestas, hvor han også sad med de helt store spillere i vindmølleindustrien. Efter nogen tid måtte han dog erkende, at han havde brug for at blive selvstændig.

»Jeg følte mig låst som ingeniør. I den store organisation havde jeg kun en mindre rolle og ønskede at komme tættere på udviklingen.«

Han stiftede Schmidt Innovation i 2016. Kort tid efter blev Schmidt Innovation inviteret hen til Hydratech, en stor dansk producent af vindmølledele, for at fortælle om, hvordan man kunne bruge en særlig slags teknologi til at styre vinger på vindmøller.

Det førte til en konsulentaftale, der senere blev forlænget.

Ligger til familien

Både idéen om at være iværksætter og kærligheden for videnskab har han fået fra sin far, der var selvstændig med virksomheden A. Schmidts Marine El, eller ASME A/S, som bl.a. lavede offshoreudstyr til områder væk fra kysten, såsom undervandsrobotter.

»På grund af min fars virksomhed var der robotter lige ved siden af mit soveværelse, og jeg kunne således se anvendelsen af fag som matematik, fysik og programmering. Det gav en kæmpe motivation at kunne bidrage i firmaet,« fortæller Thomas Schmidt.

Thomas Schmidt mener selv, at han har været heldig med timingen for sin virksomhed.

»Jeg er blevet uddannet energiingeniør i en tid, hvor det virkelig er eftertragtet.«

I øjeblikket er årsresultatet hos Schmidt Innovation 2,8 mio. kr. Virksomheden tæller tre medarbejdere, men Thomas Schmidt har planer om at udvide forretningen med flere ansatte, der ligesom ham selv er ingeniører inden for mekatronik.

Planen er desuden at udvide firmaets opgaver, så det ikke længere agerer konsulenter, men også sælger færdige løsninger.

»I øjeblikket sælger vi timer, og jeg ønsker at supplere dette, så vi også sælger de mekatroniske løsninger. Det mener jeg at have erfaring nok til nu.«