Ægtepar har solgt halvdelen af aarhusiansk smykkevirksomhed

Ægteparret Pia Lührs og Claus Svane har solgt halvdelen af smykkevirksomheden Svane & Lührs til erhvervsmanden Michael Skanderby. Han ejer i forvejen it-virksomheden Skanderby A/S samt Aarhus Hostel A/S.

Pia Lührs og Claus Svane har drevet virksomheden med base i Åbyhøj gennem 36 år og deres søn, og mens Claus Svane nu afhænder sin part af selskabet til Michael Skanderby, overtager han og Pia Lührs søn, Oliver Svane, den daglige ledelse af virksomheden.

De ændrede ejerforhold er samtidig startskuddet til en ny strategi med bl.a. homeparties og events som salgskanaler.

»Som mangeårig it-leder, er det først og fremmest spændende for mig, at få et fysisk produkt mellem hænderne. Svane & Lührs er en veldrevet virksomhed, hvor muligheden for at udvikle en ny it-platform til network marketing virkelig fangede min interesse,« siger den nye medejer Michael Skanderby.

Stifterne Claus Svane og smykkedesigner Pia Lührs vil fremover træde i baggrunden og fungere som sparingspartnere for sønnen Oliver Svane.

»Jeg har været involveret siden jeg som fem-årig begyndte at pakke smykker, så det føles naturligt for mig at overtage og prøve at føre virksomheden et nyt sted hen,« siger Oliver Svane.

Virksomheden kunder har typisk været butiksejere, der har været i branchen i mange år.

»Men jeg vil gerne tage udfordringen op og skabe en moderne smykkehandel, der rammer de private kunder på en ny måde,« forklarer Oliver Svane.

Den nye strategi, også kendt som "network marketing", går ud på, at privatpersoner køber smykkekollektioner til nedsat pris og herefter sælger smykkerne via homeparties, events, sociale medier og mund-til-øre som uafhængige partnere.

Smykkerne leveres direkte fra Svane & Lührs til kunderne, der er sikret via de danske betingelser for webshophandel. Den uafhængige partner modtager provisionen af salget. Uafhængige partnere kan løbende koble nye sælgere på og få en andel, hver gang de sælger noget.

»Modellen er udbredt med andre produkter, men vi er de første i Danmark, der gør det med ægte smykker. Det er en måde at skære mellemleddet væk og i stedet bruge passionen hos uafhængige partnere som motor for salget,« siger Oliver Hansen.

Svane & Lührs har pt. 20 uafhængige partnere, men målet er flere hundrede samlet i lokale netværk - også i udlandet.

Den 1. august flytter virksomheden til nye lokaler på Thorsvej i Åbyhøj, der bl.a. vil indeholde et showroom.