Fyrede Arla-folk får en halv milllion

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) har bevilliget 500.000 kr. fra de såkaldte varslingspuljer til 54 medarbejdere, der har mistet deres job hos Arla i Aarhus, der lukker mejeriet i Brabrand.

Pengene skal bruges til at kvalificere de berørte medarbejdere til et nyt job.

Varslingspuljerne Formålet med varslingspuljerne (den ordinære og den supplerende varslingspulje) er at iværksætte og yde tilskud til, at jobcentrene i opsigelsesperioden iværksætter initiativer (jobsøgningskurser og opkvalificering), der sikrer en hurtig og aktiv indsats i forbindelse med større virksomhedslukninger eller større afskedigelser af stor betydning for et lokalområde. Det er virksomheden og jobcenteret i den kommune, hvor virksomheden er beliggende, der i samarbejde udarbejder en ansøgning om varslingsmidler, som blandt andet beskriver, hvilke initiativer der søges om midler til. Midlerne anvendes til alle varslede og opsagte uanset, om de er bosiddende i kommunen. Jobcentrene samarbejder i en del tilfælde med de faglige organisationer i opsigelsesperioden.

Jobcentret i Aarhus har vurderet, at de opsagte medarbejdere får svært ved at finde et nyt job i lokalområdet, da det lokale arbejdsmarked har været ramt af større afskedigelser af folk med lignende kompetencer. Det betyder, at arbejdsmarkedet for den type medarbejdere allerede er mættet. Derfor er der søgt om penge fra den supplerende varslingspulje til at opkvalificere medarbejderne efter opsigelsesperioden og hjælpe dem med et jobsøgningsforløb.

»Det berører hele lokalområdet, når mange mennesker mister deres job, ikke mindst når der er tale om medarbejdere med specialiserede kompetencer, som trods rekordhøj beskæftigelse kan få svært ved at finde job i lokalområdet. Derfor er det vigtigt, at vi har varslingspuljerne, så det lokale jobcenter kan give ekstra midler til at sætte ind med jobsøgningskurser og opkvalificering,« siger Troels Lund Poulsen.

Jobcentret i Aarhus oplyser, at tilbuddene til de afskedigede medarbejdere vil rette sig mod beskæftigelse inden for områder, hvor der er gode eller rigtige gode beskæftigelsesmuligheder. Tilbuddene vil bestå af bl.a. ledelseskurser, projektledelse, finanskurser, it-kurser, hr-kurser mv.

»Med pengene fra varslingspuljen kan vi forhåbentlig opkvalificere og omskole de berørte medarbejdere, så de på sigt kan blive en gevinst for de brancher i området, der mangler hænder,« siger ministeren.