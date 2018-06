Lagkagehuset overtager legendarisk Aarhus-bager

Blandt aarhusianerne er der ingen tvivl om, at Langenæs Bageriet i mange år har været en af byens bedre bager. Fra efteråret overtager Lagkagehuset det, der vel har udviklet sig til en institution for brød- og kageglade aarhusianere. Det skriver FødevareWatch.

Michael Spottag er adm. direktør i det 33 år gamle Langenæs Bageriet. Han arvede forretningen fra sin far og i 1993 overtog han og hustruen Mitzi Spottag det fulde ejerskab af bageriet, hvis adresse i 2010 skiftede fra Nordborggade til Langenæs Allé, hvor man bl.a. udvidede med en ny drive-in-bager.

I 2014 blev ejerkredsen så udvidet, og Eskildsen-familien fra Vejle blev en del af bageriet, som efterfølgede ingangsatte en ekspansion.

Bagerparret Michael og Mitzi Spottag har drevet Langenæs Bageriet i 33 år. Kæden har fire butikker i Aarhus, en i Vejle og en i Horsens. Foto: Katrine Marie Kragh

Både Michael Spottag og hustruen, Mitzi Spottag vil fortsætte i ledende stillinger efter overtagelsen.

»Ligesom Lagkagehuset udspringer Langenæs Bageriet af en lille, familiedrevet brødvirksomhed, som over årene har vokset sig større og har fået en bredere ejerkreds. Men vi må også sande, at det næste skridt i ekspansionen kræver større finansielle muskler, og dem ved vi, at Lagkagehuset har – med samme høje kvalitet, som vi i dag er kendt for,« udtaler Michael Spottag i en pressemeddelelse fra Lagkagehuset.

Til spørgsmålet om, hvordan det er at skulle overgive sit livsværk, lyder svaret fra Michael Spottag til FødevareWatch:

»På den ene side er det bevægende. Det er lidt som at købe et nyt hus. Der glæder man sig helt vildt til det, der skal ske i det nye hus, men derfor er det alligevel lidt trist at rykke ud af det gamle, og det er også sådan, at vi har det med, at Lagkagehuset overtager Langenæs Bageriet,« siger han.

Michael og Mitzi Spottag vil nu koncentrere sig om at få orienteret medarbejderne og få afmystificeret alt, hvad overtagelsen indebærer for dem.

Michawel Spottag betegner mulighederne i den nye konstellation for "enormt store".

Jyllands-Posten kunne i sidste uge fortælle, at det har haltet gelavldigt med at gøre Langenæs til en god forretning. I 2017 lød underskuddet for Langenæs Bageriet på 5,7 mio. kr., og det har gjort egenkapitalen negativ med over 7 mio. kr..

Lagkagehuset er i dag ejet af kapitalfonden Nordic Capital, mens Langenæs Bageriet har flere forskellige investorer med Kakes som den dominerende, fremgår det. Kakes er datterselskab i Givesco-koncernen, der ejes af familien Eskildsen fra Vejle.