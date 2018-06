Smartbake har købt økologisk bager

Bagerikoncernen Smartbake har overtaget det økologiske produktionsbageri Faber Brød i Solrød. Dermed får det aarhusianske bagerfirma, der startede som en abonnementsordning til private, en bid af markedet for brød til københavnske hoteller, restauranter og cateringvirksomheder.

Faber Brød er grundlagt af Tanja Benn, og med købet booster Smartbake en strategi om at tilføje flere hoteller og restauranter på kundelisten.

»Vores strategiske fokus på hotel- og restaurationsbranchen er gået langt bedre, end vi havde regnet med, og med opkøbet af Faber Brød så kommer vi nu til at foretage yderligere investeringer i vores produktionssetup. Vi har indkøbt nye maskiner og åbnet en ny produktionshal, så vi er klar til at håndtere den øgede efterspørgsel med endnu flere produkter. Samtidig er vi så småt begyndt at kigge nordpå til Norge og Sverige,« siger partner og salgsdirektør i Smartbake, Karsten Leed.