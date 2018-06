Søstrene Grene har åbnet butik nummer 200

Den danske detailkæde Søstrene Grene med hovedsæde i Aarhus har netop åbnet butik nummer 200. Den første butik åbnede på Strøget i Aarhus i 1973, og om tre år forventer kæden at have åbnet yderligere 150 butikker.

Butik nummer 200 åbnede i Nykøbing F. Det skete efter flere henvendelser fra borgere, der ønskede sig en Søstrene Grene til byen.

»Det er et kæmpe privilegium at have kunder, der aktivt kontakter os med et ønske om, at vi kommer til deres by,« siger adm. direktør Mikkel Grene.

Søstrene Grene er for længst rykket ud over landets grænser og er nu at finde i 16 lande: Belgien, Danmark, England, Frankrig, Færøerne, Holland, Irland, Island, Japan, Nordirland, Norge, Schweiz, Spanien, Sverige, Tyskland og Østrig.

»Konceptet er ens, uanset om du besøger en Søstrene Grene-butik i Nykøbing Falster eller Tokyo. Vi vil gerne give vores kunder en anderledes butiksoplevelse og et afbræk fra en travl hverdag,« siger Mikkel Grene..

Kernen i forretningen er stadig de fysiske butikker, forklarer han.



Ekspansionen kræver en moderne logistisk løsning, og derfor har kæden for nyligt bygget et 30.000 kvadratmeter stort, nyt logistikcenter i Årslev.