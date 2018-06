Stibo-koncernen har købt svensker

Aarhusianske Stibo Complete, der er Skandinaviens største grafiske virksomhed, har købt svenske GigantPrint i Norrköping. GigantPrint udvikler og producerer materiale til at fremme salget i butikker og til events – såkaldte Point of Sales-løsninger til kunder i Skandinavien.

»Vi har købt GigantPrint, fordi der er tale om en spændende virksomhed med stort udviklingspotentiale. Det er en markering af et vigtigt strategisk skridt i udvidelsen af vores forretningsområde. Vi udvider vores grafiske virksomhed fra primært at være en stor industriel spiller til at blive et grafisk supermarked,« siger Sørensen Henriksen, direktør i Stibo Complete.

GigantPrint beskæftiger 75 medarbejdere og har en omsætning på 140 mio. svenske kroner. Såvel ledelsen som samtlige medarbejdere fortsætter i virksomheden efter købet.

Købet er ikke det første i Sverige for Stibo. For to år siden købte kocernen Sörmlands Grafiska.