Martin Jørgensen lancerer nyt rejsebureau: »Jeg håber, at dem, der hopper med på turene, kan mærke kærligheden til fodbolden«

Tidligere fodboldspiller Martin Jørgensen kombinerer nu to ting, der har fyldt i hans liv, siden han var knægt: Fodbold og rejser. Onsdag lancerer han rejsebureauet My Way Travel, der skal fragte fodboldfans til kampe i Europa.

Firmaet udbyder fire forskellige typer rejser, blandt andet ture for de helt små fodboldfans. Derudover er der også weekendture for voksne fans, grupperejser, hvor de rejsende møder kendte tidligere fodboldspillere, og virksomhedsrejser, der dog ikke behøver at være fodboldrelaterede, men kan tilpasses efter virksomhedens behov.

»Der vil både være rejser, hvor det handler om at give børnene deres første store fodboldoplevelse på et stort stadion, og rejser, hvor det handler om at have en god weekend med kammeraterne, hygge og at man kan se en fodboldkamp,« fortæller Martin Jørgensen.

Jeg synes, at det lå lige til højrebenet at lave en afstikker på rejsebureauet med fodbold, når nu fodbold og rejser er de to ting, der har fyldt i mit liv i både min barndom og voksenliv Martin Jørgensen, rejsebureaudirektør

Selv har han længe arbejdet med rejser. I 1920 stiftede hans oldefar et busselskab, og i 1971 fulgte hans far op med et rejsebureau. Som helt ung hjalp Martin Jørgensen også til i firmaet.

»Jeg er vokset op med busser og har vasket busser, så længe jeg kan huske.«

For fire år siden overtog han familieforetagendet, De Graa Busser, og sætter nu med fodboldrejserne sit eget præg på det.

Martin Jørgensen har både spillet klubfodbold i Danmark og udlandet samt været på landsholdet. Arkivfoto: Ida Munch

Giver oplevelserne videre

Martin Jørgensen markerede sig med sin karriere som fodboldspiller i AGF, 13 år i italiensk fodbold og på landsholdet. Men de første store minder om fodbolden kom allerede fra barnsben, da han og hans fodboldhold tog på ture til fodboldkampe, ligesom de ture han nu selv arrangerer.

»Det startede egentlig med, at jeg kunne huske, hvor stor en oplevelse det dengang var for mig selv. Nu har jeg muligheden for at give det videre,« siger Martin Jørgensen.

Præcise datoer for de første ture kan annonceres, når kampprogrammet lanceres i midten af juli.

Idéen fik han for et års tid siden, da De Graa Busser begyndte at lave ture til Hamborg. Siden har han prøvekørt konceptet med fodboldrejserne for børn med firmaet, hvor han har været afsted med sine børns fodboldhold.

»Jeg kunne se på ungerne, at de synes, det var sjovt, ligesom jeg selv gjorde, dengang jeg var barn. Man er sammen med sine fodboldkammerater, man sidder i bussen, snakker og leger, og har fået lov til at købe verdens største slikpose. Så kommer man ned og ser nogle fodboldkampe, får en pølse og alt det andet, der hører med til en fodboldkamp.«

Drevet af kærlighed til fodbold

Trods mange års erfaringer med at drive rejsevirksomhed adskiller turene sig dog fra det, som De Graa Busser normalt tilbyder.

»Det er til et helt andet publikum, end det vi har i De Graa Busser, hvor vi primært har rejser til pensionister.«

Selv håber han, at kærligheden til fodbold skinner igennem.

»Jeg glæder mig til at lancere dette her, fordi det har med fodbold at gøre, hvor jeg har en naturlig interesse. Jeg håber, at dem, der hopper med på turene, kan mærke kærligheden til fodbolden.«

En endagstur vil komme til at ligge på omkring 800 kr. for et barn og lige under 1.000 kr for en voksen afhængig af fodboldbilletprisen. Der er transport, aftensmad og fodboldbillet inkluderet i prisen. Weekendture skal gerne holde sig under 2.000 kr., men afhænger af fodboldbilletprisen, der skifter lidt fra kamp til kamp.

Datoer for rejsebureauets første fodboldture kommer, når der kommer et endeligt kampprogram for Bundesligaen og de andre europæiske topligaer i midten af juli. Indtil videre kan Martin Jørgensen kun afsløre, at den første tur bliver i efteråret.