Våde varer fra Østjylland med på folkemøde

Under Folkemødet på Bornholm, der begynder torsdag, er der et væld af scener, oplæg, diskussioner og politiske debatter, ligesom der foregår mange uformelle samtaler, bl.a. i Business Region Aarhus-mødestedet "det 3. spor".

Her kan samarbejdspartnere og forbipasserende høre mere om innovativ østjysk fødevareproduktion, der udgør 33 pct. af Danmarks fødevareeksport.

Skanderborgvirksomhederne Skanderborg Bryghus og Iskilde leverer drikkevarerne. Skanderborg Bryghus begyndte i en kælder hos syv lokale øl-entusiaster, som kunne producere 50 liter øl og blev via folkeaktier til en stor virksomhed i 2015. Grundet en stor efterspørgsel blandt andet på Smukfest, blev bryggekapaciteten udvidet i 2017. Når udvidelsen står færdig i 2019 kan der produceres knap 4 mio. liter. Iskilde vand betegnes som en eksklusiv vand og tappes fra kilden ved Mossø. Virksomheden leverer til flere skandinaviske kongehuse, Restaurant Noma og Four Seasons George V i Paris.

»Det er væsentligt for Business Region Aarhus at vi har østjyske produkter med til Folkemødet, hvor der kommer mange samfundsinteresserede danskere. I år har vi valgt, at vi med kærlig hilsen fra Østjylland sætter netop innovativ og bæredygtig fødevareproduktion på dagsordenen,« siger borgmester Jørgen Gaarde (S), Skanderborg Kommune.

Business Region Aarhus har gennem flere år skabt debat på Folkemødet. I år er netop østjyske fødevarer et omdrejningspunkt for et debatarrangement med miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V). Debatarrangementet med titlen "Big business i at løse verdens udfordringer?" handler om, hvordan danske konkurrencefordele inden for fødevarebranchen kan blive så skarpe som muligt og samtidig bidrage til at løse verdensudfordringer omkring sult og klima. I Business Region Aarhus bor 1 mio. østjyder, 316 byrådsmedlemmer, 12 borgmestre og 33 folketingsmedlemmer. Samarbejdet består af Hedensted, Horsens, Odder, Skanderborg, Samsø, Aarhus, Silkeborg, Favrskov, Norddjurs, Syddjurs, Randers og Viborg kommuner. Tilsammen udgør de det største vækstområde uden for hovedstaden.