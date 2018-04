Gammelt teater, nye strategier: »I stedet for hele tiden at spare kunne det være sjovt at tjene nogle flere penge«

»I stedet for hele tiden at spare kunne det være sjovt at tjene nogle flere penge.«

Teaterdirektør Allan Aagaard, Aarhus Teater, smiler.

»Jeg er nået til den konklusion, at man ikke kan drive et teater som en forretning, men man kan drive det efter forretningsmæssige principper. Stort set alt, hvad vi laver, giver underskud, hvis man ser koldt og nøgternt på det. Hvis vi var en ren forretning, var vi gået konkurs.«

Så meget mere vigtigt er det, at teatret forvalter sine midler mest muligt effektivt, siger han, der tiltrådte i februar 2017 og arbejder med at implementere nye strategier i huset.

»Vi skal have en bundlinje, der bevæger sig omkring de nul, for vi er ikke sat i verden for at lave en masse overskud, men for at lave godt teater. Men jo mere effektivt vi kan producere, jo flere penge har vi til at købe forestillinger for. Derfor er vi optaget af, hvordan vi kan øge vores egenindtjening. Det er en del af vores strategi, at vi vil bruge vores faciliteter mere aktivt end tidligere og sætte fokus på, hvordan vi kan åbne mere op og bruge vores lokaler til møder, konferencer, bryllupper og den slags,« siger han.

»Vi synes, at det er herligt, at man kan bruge teatret på den måde. Vi vil gerne have nogle ind og opleve vores lokaler, så de kan blive lidt imponerede af dem og sige, at de sørme også skal i teatret. Folk skal føle, at det er deres teater. Vi vil være et teater for alle.«

Det er et led i den strategi, at teatret kører en differentieret prispolitik, hvor man kan komme ind og se en forestilling for 60 kr. Vel sidder man ikke på første række, men folk, især unge, har taget godt imod det tilbud, siger Allan Aagaard.

Kunst og forretning

Aarhus Teaters ledelse består af to direktører, Allan Aagaard og Trine Holm Thomsen. Hun har det kunstneriske ansvar, han har ansvaret for teatrets økonomi, administration og organisation.

»Trine har en strategi for det kunstneriske, og nu laver vi en strategi for, hvordan vi kan koble det kunstneriske og det forretningsmæssige. For aktivt at bruge de mange kompetencer vi har i huset, har vi sammen med Thomas Jensen fra Café Hack udviklet et kursuskoncept, som går på personlig performance,« fortæller Allan Aagaard.

»Det at lave en teaterforestilling er ligesom at have en rolle som leder i en virksomhed. Du har noget i dit hoved, som du gerne vil have kommunikeret ud til medarbejdere, kunder eller samarbejdspartnere. Hvordan får du det skrevet ned i en tale, som er interessant og rummer både logos, patos og etos og alt det? Hvordan skal det præsenteres? Det bygger vi ind i konceptet.«

Retorik, stemmetræning, performance og kropssprog er andre elementer, som teatret vil bruge dels nogle af sine egne folk – skuespillere og dramatikere især – dels andre, der har tilknytning til teatret, til.

Allan Aagaard kom til Aarhus Teater fra en stilling som regionsdirektør i Danske Bank. Han må erkende, at teatret er en helt anden og som udgangspunkt underskudsgivende forretning. Foto: Mikkel Berg Pedersen

»Vi har nogle unikke kompetencer og kan lave en konkurrencedygtig pris på sådan et kursus. Det kan vi godt tjene noget på,« siger Allan Aagaard.

Bæredygtighed er vigtigt

Bæredygtighed er en anden og vigtig del af teatrets nye strategi.

»Vi smider meget væk, bl.a. brugte scenografier. Det er gode, friske materialer, som ryger i en stor container. Er der andre, der kan få gavn af det på en eller anden måde?,« siger direktøren.

»Vi har indledt et samarbejde med WorldPerfect, som er en lokal organisation, der arbejder med virksomheder og bæredygtighed. Holdningen er, at vi prøver at undgå spild, genbruger og tænker os om ved indkøb. Ofte viser det sig, at vi kan spare penge.«

Aarhus Teater Et hus med mange kompetencer Aarhus Teaters ledelse består af to direktører, Trine Holm Thomsen og Allan Aagaard.

Hun har det kunstneriske ansvar, han har ansvaret for teatrets økonomi, administration og organisation.

Bestyrelsesformanden for teatret er den tidligere direktør Henning Kærsgaard.

Teatrets ansatte fordeler sig på 18 faggrupper.

Det har cirka 120 fastansatte og dobbelt så mange løst tilknyttede inden for stort set alle faggrupper, som kommer og går hen over året.

Normalt har teatret i løbet af en sæson 350-400 hoveder gennem apparatet.

Det er et fast punkt på ledermøderne, hvor langt man er kommet med den del af strategiprocessen.

»Det med at være en bæredygtig virksomhed bliver i højere og højere grad et issue for samfundet og for kunderne,« mener han.

Fra 576 til 577 rum

Løbende bliver alle elpærer derfor også skiftet ud til led-lys.

»Det er et helt enormt antal pærer, vi bruger her i huset. Vi har 576 rum – eller det vil sige: Vi fandt faktisk et nyt rum for en måneds tid siden, så nu er vi på 577. Det var nede i kælderen. Der var en, der bankede på væggen og kunne høre, at der var noget bagved. Det viste sig at være en hems på 8-10 kvm. Der er ingen, der aner, hvorfor den blev lavet. Mærkeligt,« smiler han.

Allan Aagaard har det mantra, at hvis ikke man er i udvikling, er man i afvikling.

»Derfor er kompetenceudvikling vigtig. Alle andre forretninger ændrer sig, og det gør vores også. Med den ombygning af scenetårnet ved Store Scene, der gennemføres hen over sommeren, får vi ny teknik, som folk skal lære at arbejde med,« siger han.

»Vi kan også se, at de nyuddannede scenografer og instruktører har en anden måde at arbejde på, så de af vores folk, der skal servicere dem, skal tilegne deres måde at arbejde på. Vi må følge med den udvikling. Det handler også om mindset – vi skal være åbne for nye impulser. I dag kan man ikke slippe af sted med at sige, at sådan har vi altid gjort.«

Analog i en digital verden

Teatrets forretningskoncept bygger på, at det er analogt i en digital verden.

»Vi er der, hvor mennesker møder mennesker – det er ikke optagelse nummer syv, du ser, det er live, og du tager det med de fejl og de udtryk, der er lige den aften. Det er det, der er sjælen i det. Du sidder i en intim og nærværende stemning sammen med de mennesker, der er på scenen,« siger Allan Aagaard.

»Det tror vi på, at der er behov for at holde fast i. Det må gerne være lidt old fashioned.«

Som ny direktør blev han overrasket over den kompleksitet, der ligger i en forestillingsproduktion, og hvor meget det kræver, at alle teatrets 18 faggrupper arbejder sammen og holder tidsplanen.

»En forestilling er kun toppen af isbjerget. Der er et kæmpe forarbejde inden. Vi er en produktionsvirksomhed, alt skal køre i et flow og i et samarbejde. Der er to ting, der er ufatteligt vigtige her: kommunikation og planlægning. De er altafgørende,« siger han.

»Dette er et hus, hvor man har ja-hatten på hele tiden. Det nytter ikke noget at blive sur, hvis scenografen vil have lavet noget om. Det er bare at sige yes, så gør vi det. Som de siger ude på værkstedet, er man her enten i tre måneder eller 30 år. Man skal kunne leve med den dynamik, og kan man det, kan man virkelig udfolde sig.«