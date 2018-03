Det begyndte med trist træning og er i dag ved at indtage Europa

Det er efterhånden mange år siden, at Frank Bjergø spillede fodbold på Kløvermarken i København. Men en dag for 14 år siden til træning havde den 46-årige aarhusianer, der underviste på IT-Universitetet i København, fået nok.

Han havde fået nok af, at han og de andre få fremmødte til træning aldrig vidste, om der kom seks spillere til træning, eller om der kom 15 spillere. Derfor var det umuligt at planlægge en træning, og nogle gange skulle træningen i virkeligheden have været aflyst grundet for lavt fremmøde. Det var før tiden med Facebook og andre sociale medier, hvor man online kunne holde styr på den slags.

Efter den dag skabte Frank Bjergø Holdsport.dk. En hjemmeside, hvor fodboldhold kunne holde styr på spillere, træningstider og kampprogrammer. Så kunne spillerne melde sig til eller fra træningerne, så resten af holdet vidste, hvor mange der kom.

Spoler vi tiden frem til år 2018, er Holdsport gået fra at være en hjemmeside skabt i frustration over manglende overblik og organisation til at være til stede i ni forskellige lande med 500.000 brugere tilknyttet.

»Jeg havde allerede dengang, hvor jeg lavede Holdsport efter træningerne på Kløvermarken i København, en idé om, at det havde et stort potentiale, fordi det ikke fandtes andre steder på det tidspunkt. Det var ikke mange, som havde mobiltelefoner, så afbud kom blandt andet via mail. Der var ingen penge i det på det tidspunkt, og det var der ikke i mange år. Men stille og roligt begyndte flere Københavnerklubber at tage det til sig,« siger Frank Bjergø, der fungerer som direktør i Holdsport.

DBU ville kopiere

Mens Holdsport de første år var et hobbyprojekt for Frank Bjergø, skiftede det pludselig status til meget seriøst.

Årsagen, der udløste dette skifte, var et møde med Dansk Boldspil-Union, hvor Frank Bjergø præstenterede Holdsport med hensigten om at få DBU til at benytte hans platform landet over.

DBU’s svar, som ikke var det svar, Frank Bjergø havde håbet på, satte for alvor fut i hans virksomhed.

»Deres svar var, at de hellere ville kopiere det, end de ville leje det af mig. Så tænkte jeg, at det skal satme være løgn, så jeg sagde op fra mit arbejde på vej hjem til Aarhus fra København, og så blev forretningen seriøs,« siger Frank Bjergø.

Stærkt er det da også gået for Holdsport de seneste år. I april 2016 var der 200.000 fodboldspillere, der brugte Holdsport, og det tal er mere end fordoblet siden da. Årsagen til den store vækst er først og fremmest, at Aarhus-virksomheden via økonomi har fået mulighed for at satse mere.

»Vi har fået 100.000 brugere i udlandet. Det er nok den største forskel de seneste to år. Så har vi ansat nogle folk, som har fokus på salg. Altså at henvende sig til klubber for at få dem til at melde sig til og de hold, som er i klubberne. Tidligere var det mig, som lavede support osv., så det rykker noget, når vi har nogle, der lukker klubber med 500-1000 medlemmer. Der er kommet flere muskler i virksomheden, og det har gjort en stor forskel,« siger Frank Bjergø.

Tyskland er førsteprioritet

Udover at Holdsport selvfølgelig forsøger at sætte sig tungt på det danske marked, så er Frank Bjergø og de andre partnere i virksomheden begyndt at sætte et større fokus på de udenlandske markeder.

I dag er Holdsport tilgængeligt i Spanien, Norge, Sverige, Tyskland, Østrig, Schweiz, England, USA og Danmark.

Særligt Tyskland er det store fokuspunkt for Holdsport de kommende år, fortæller Frank Bjergø. Han har allerede haft møder med det tyske fodboldforbund, og i denne uge skal han derned til endnu et møde med dem.

I Lystrup sidder over 100 virksomheder sammen: Og der arbejdes på store planer

Tyskland er selvfølgelig interessant for Holdsport, fordi det er et stort land med mange fodboldglade mennesker, men der er også en anden væsentlig årsag til den store interesse.

»Vi vil fokusere på det tyske marked i høj grad de kommende år. Der er et kæmpe marked, vi har fire tyskere ansat, og de tyske fodboldklubber har virkeligt behov for et redskab som Holdsport. Tyskerne er langt bagefter, hvad vi ser i andre lande. Det er meget gammeldags i styringen af holdene og klubberne. De er cirka fem år bagefter, så vi ved også, hvad der kommer til at ske i deres udvikling nu her. Derefter kigger vi meget på Østrig og Schweiz,« siger Frank Bjergø.

Selvom antallet af fodboldspillere og fodboldklubber, der benytter Holdsport, er støt stigende i disse år, er det endnu ikke en guldrandet forretning, som Frank Bjergø driver. Men sådan er vækstprocessen, fortæller han.

»Vi er 16 ansatte, og vi omsatte for 2,5 mio. kr. i 2017. Det tal kommer til at være omkring 4 mio. kr. i 2018. Så der bliver da brændt nogle penge af i den her tid, men det koster at vækste. Vi har også en ny app på vej, og sådan en er også dyr. Heldigvis er der folk, som forstår, at sådan en proces, som vi er i, koster penge, inden det kommer til at give penge,« siger Frank Bjergø.