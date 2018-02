I Lystrup sidder over 100 virksomheder sammen: Og der arbejdes på store planer

Det er en speciel fornemmelse at ankomme til Skæringvej 100 i Lystrup. Selvom man netop går inde i Lystrup by, er det, som om man træder ud af den østjyske forstad og ind i en helt anden by med sin egen puls og sit eget liv.

For Officelab, der blev grundlagt i et gammelt stuehus og de tilhørende staldbygninger på netop Skæringvej i 2008, har efterhånden udviklet sig til et lille erhvervssamfund, hvor der kontinuerligt over de seneste 10 år er blevet bygget og renoveret omkringliggende bygninger. Fredag var der rejsegilde på den nyeste bygning, så Officelab om få måneder har hele 12.500 kvadratmeter med erhvervslokaler. Endnu en ny bygning er på vej til sommer.

I dag tæller Officelab over 100 virksomheder, som tilsammen beskæftiger over 400 medarbejdere.

Stifter og direktør i Officelab Christoffer Broberg Flintholm fortæller, at det hele begyndte, da han flyttede fra Thyholm til Aarhus for at læse til bygningskonstruktør. Han savnede en kobling mellem studie og erhvervslivet.

»Jeg synes, det var ærgerligt, at der ikke var et system mellem skolerne og erhvervslivet, så man som studerende kunne bruge sin fritid fra studiet på at arbejde for virksomheder inden for branchen og lære den praktiske del, mens man studerede. Derfor skabte jeg et netværk af virksomheder, som gjorde netop det. Det udviklede sig til, at jeg ville lave et fysisk fællesskab for virksomheder, hvor der var fokus på netværk og samspil mellem flere led,« siger Christoffer Broberg Flintholm.

Christoffer Broberg Flintholm, direktør Officelab, ved rejsegildet fredag. Han har store planer om at udvide kontorfællesskabet - i første omgang i Lystrup, men senere også på nye adresser i byen. Foto: Claus Bonnerup

Netværk er afgørende

Der findes naturligvis mange kontor- og erhvervsfællesskaber rundt om i Danmark, men Christoffer Broberg Flintholm mener, at han har skabt noget unikt, som ikke findes andre steder.

Først og fremmest ved at Officelabs 12.500 kvadratmeter bygninger er gennemrenoveret eller helt nybygget, og der er lagt vægt på at skabe et kreativt og kulturelt miljø for de mange lejere.

Officelab I 2008 købte Christoffer Broberg Flintholm en gammel gård i Lystrup med tilhørende staldbygninger. Begge dele blev gennemrenoveret, så det blev omdannet til topmoderne kontor- og kantinefaciliteter. I dag har Officelab 12.500 kvm på Skæringvej i Lystrup, og flere bygninger er på vej. Virksomhederne tæller blandt andre business intelligence-firmaet Inspari, der startede som en lille virksomhed hos Officelab, men i dag har over 70 ansatte. Derudover er der mange helt små virksomheder. Officelab har planer om et tilsvarende erhvervscampus i Hasselager syd for Aarhus, mens der også er planer om at oprette et anderledes erhvervscampus i Aarhus C. Det er muligt både at leje ét skrivebord, et kontor eller flere hundrede kvadratmeter hos Officelab.

Gennem flere sociale arrangementer, foredrag og andre begivenheder for alle Officelabs virksomheder kommer medarbejderne hinanden ved på tværs af firmaerne.

Derudover holder Officelab såkaldte ”lus-samtaler” med virksomhederne.

»Det er nemmere at dele oplysninger med hinanden, når man har drukket øl sammen til vores julefrokost, løbet DHL-stafet sammen osv. Så virksomhederne møder hinanden i frokostkantinen eller sætter sig sammen, når de kan bruge hinanden. Vi har også lus-samtaler; lejerudviklingssamtaler. Her taler vi med virksomhederne om, hvordan det går, og hvad vi kan gøre for at understøtte deres forretning. Vi kan f.eks. sætte virksomhederne sammen til en snak, hvis vi kan se, at det giver mening,« siger Christoffer Broberg Flintholm.

Ikke som andre kontorfællesskaber

De godt 100 virksomheder, som lejer sig ind hos Officelab, spænder på alle måder vidt. Der er blandt andet Inspari, som har over 70 mennesker i arbejde, mens der også er masser af enkeltmandsvirksomheder og virksomheder med få medarbejdere.

En af de virksomheder er designbureauet Waypoint, der ejes og drives af Line Ruhe og Lasse Christensen. De to forstår godt, hvorfor Officelab oplever stor succes og kan bygge ud hele tiden for at følge med efterspørgslen.

»Vi har været her i snart tre år. Vi kom fra et kontormiljø på Egå Marina, hvor vi lejede os ind hos en større virksomhed. Der druknede vi lidt i mængden. Jeg tænker, at den store forskel ligger i, at Officelab er her. Det er en virksomhed, der arbejder for netværket virksomhederne imellem. På alle andre kontorfællesskaber er man bare et kontorfællesskab. Men Officelab gør et kæmpe arbejde i at sætte virksomheder sammen og anbefale os til hinanden, når det giver mening. Det er forskellen. Plus det giver en helt speciel ånd på stedet,« siger Line Ruhe.

Selvom Christoffer Broberg Flintholm har store planer for Officelabs område i Lystrup, er det også planen, at han vil udvide med et erhvervscampus i Aarhus Midtby og et tilsvarende omkring Hasselager i de kommende år.