Manden bag selvkørende landbrugsmaskiner: Innovationspris til opfindsom landmand

Direktør Ole Green fra virksomheden Agro Intelligence i Agro Food Park i Skejby modtager i dag Innovationsfondens pris som årets innovatør. Prisen overrækkes af uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V) til en række forskere, der har skabt fremragende resultater til gavn for Danmark.

Ifølge Innovationsfondens direktør, Peter Høngaard, lægges der ved tildelingen vægt på, at forskningen skal have resulteret i et produkt, der er på markedet.

»Vi har modtaget en stribe indstillinger, men Ole Green ragede op over de andre på mange måder. Han har været med til at indføre en masse ny teknologi i primærlandbruget i form af automatiske køretøjer, automatisk græsslåning og automatisk gødskning osv.,« fortæller Peter Høngaard, som også finder Ole Greens baggrund interessant.

»Han gik ud af skolen for at blive landmand, men finder i sin opfinder-iver ud af, at han mangler noget teoretisk for for alvor at kunne gøre en forskel. Derefter tager han tre uddannelser. Det vidner om en stærk og dedikeret person,« fortæller Innovationsfondens direktør.

Begyndte med grise

Den 39-årige Ole Green stiftede allerede som 20-årig sin første virksomhed med det formål at udvikle nye velfærdsoptimerede staldsystemer til grise. Siden har han arbejdet med udvikling af nye systemer og produkter til at effektivisere dagligdagen for den enkelte landmand og samtidig skabe en mere bæredygtig og effektiv produktion.

Ole Green har som mål er skabe intelligente løsninger til landbruget og værne om miljøet.

Det har indtil videre resulteret i 12 patenter og en lang række produkter, som i dag anvendes af landmænd i både Danmark og resten af verden.

Desuden har han videreuddannet sig til Agro-ingeniør, Agronom og ph.d i Biosystem Teknologi.

Ole Green har skabt og nu solgt de første selvkørende landbrugsmaskiner, og han er blandt de fremmeste pionerer inden for præcisionssprøjtning/gødskning.

Han har deltaget i flere forskningsprojekter inden- og udenfor fondens regi, han har taget 12 patenter på sine opfindelser, udgivet 46 videnskabelige publikationer og har bidraget med flere end 250 indlæg og præsentationer på konferencer mv.

»Mit personlige drive i det her er, at vi kan så meget mere med de nye teknologier. Vi arbejder med droner, robotter og kunstig intelligens for at skabe en konkurrencedygtig produktion, fordi vi automatiserer nogle af de opgaver, der ellers skulle udføres af mennesker. Robotter, der selv kører rundt på marken, vil kunne ses på markerne allerede i år,« fortæller Ole Green, som bor i Ringkøbing.

Sparer på gødningen

Agro Intelligens har også udviklet et produkt – Smartgrass – som automatisk behandler billeder indsamlet fra droner til at danne sig et overblik over den biologiske variation på markerne. De indsamlede data bruges til at lave en optimeret gødningsstrategi, som kan øge landmandens udbytte med op til 10 pct.

Samme teknologi ligger bag udviklingen af Roboweedmaps, der finder ukrudtet og ud fra det laver en sprøjteplan, så der kun spredes pesticider, hvor der er brug for det – til gavn for både miljøet og landmandens økonomi.

Ole Green erklærer sig »meget beæret« over at modtage prisen.

»Jeg blev indstillet til prisen af Miljøministeriet, og jeg får prisen af Innovationsfonden, som har fokus på teknologi, der kan eksporteres. Det gør mig rigtig stolt, fordi det er netop miljø og smartere landbrug, som jeg arbejder på at binde sammen,« understreger han.