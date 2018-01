Ny parkeringspraksis kan være årsag til flere bøder

I foråret 2017 ændrede Aarhus Kommune navn og jobbeskrivelse for byen parkeringsvagter. Nu hedder de cityassistenter, og de har haft travlt ved tasterne i 2017.

Siden 2015 er antallet af udskrevne parkeringsafgifter næsten fordoblet fra 35.156 til 60.420. En stigning, Kim Gulvad Svendsen, chef for drift og myndighed ved Aarhus Kommune, mener hænger sammen med en ændring fra 2015.

»I 2015 ændrede vi praksis, da en tidligere stramning af færdselsloven indskærpede, at man ikke måtte holde mindre end 10 meter fra et vejkryds. Det indførte vi her i 2015, hvor vi samtidig malede gule trekanter for kantstenen, så bilisterne lettere kunne se, hvor de måtte parkere, og hvor de ikke måtte. Men det til trods har den regelændring nok været en af grundene til, at vi ser den store stigning,« siger han.

Indtil da havde Aarhus Kommune i 21 gader tilladt, at man holdt ned til fem meter fra et vejkryds, hvilket skabte 50 ekstra parkeringspladser.

Men den praksis var ulovlig ifølge Dennis Lange, juridisk konsulent hos FDM. Han tror gerne, at der er en sammenhæng mellem det stigende antal p-afgifter siden 2015 og reglen om, at man skal parkere mindst 10 meter fra et vejkryds. Det er bare ikke ændringer i færdselsloven, der er skyld i det.

»Jeg ved godt, at Aarhus i en årrække havde en praksis, hvor man så lidt stort på det lovbestemte afstandskrav til vejkryds, men det havde man ikke hjemmel til. Jeg vil tro, at det er det, der er gået op for kommunen i 2015. De ændringer i færdselsloven, der skete i 2015, havde ingen betydning for kravet om, at man skal parkere mindst 10 meter fra vejkryds,« siger Dennis Lange.

Netop 10-meter-reglen var i både 2016 og 2017 den forseelse, der blev udskrevet flest afgifter for. I 2017 var det 12.926 gange, svarende til 21,4 pct. af alle p-afgifter.

Færdselsloven 10-meter-reglen 10-meter-reglen er beskrevet i Færdselslovens § 29 stk. 2: I vejkryds eller inden for en afstand af 10 m fra den tværgående kørebanes nærmeste kant eller, hvor køre- bane og cykelsti udmunder sammen, fra cykelstiens nærmeste kant. Siden 2010 er antallet af afgifter steget med mere end 10.000. Særligt siden 2015. Her kan du se, hvor mange afgifter der blev udskrevet for at overtræde reglen hvert år siden 2010, i parentes hvor mange pct. af det samlede antal afgifter, denne type overtrædelse udgjorde det pågældende år. 2010: 2.567 (10,6 pct.) 2011: 3.567 (10,9 pct.) 2012: 4.093 (12,0 pct.) 2013: 4.081 (12,0 pct.) 2014: 4.279 (13,6 pct.) 2015: 7.549 (21,5 pct.) 2016: 9.174 (18,5 pct.) 2017: 12.926 (21,4 pct.) Kilder: Færdselsloven og Aarhus Kommune

Flere folk

Samtidig er der siden 2014 kommet flere cityassistenter på gaden, en stigning fra 14 til 20, noget, som Dennis Lange mener utvivlsomt har haft en indvirkning på afgiftsudskrivningen.

Men det er ikke bare cityassistenter, der er blevet flere af. Aarhus vokser også som by, med både flere mennesker og større begivenheder. Særligt det sidste ser Kim Gulvad Svendsen som et punkt, hvor der bliver udskrevet flere afgifter.

»I 2015 havde vi 500 arrangementer i byen, som havde indflydelse på trafikken. I 2016 var det steget til 1.000, og vores foreløbige opgørelse viser, at i løbet af 2017 har vi haft omkring 1.500 arrangementer af den type. Det er arrangementer som cykelløb eller årligt tilbagevendende ting som Classic Car Race, og her er der især sket en stigning i vores afgiftsudskrivelse,« siger han.

Selv om der er sket en stor stigning i antallet af parkeringsafgifter i Aarhus Kommune, så anser Dennis Lange ikke Aarhus for at have værre problemer end andre byer.

»Vi oplever ikke større problemer i Aarhus end i andre storbyer. De fleste afgifter pålægges i København, og sådan har det altid været. Det antal afgifter, vi ser i Aarhus, er ikke nødvendigvis meget anderledes end det, vi ser i Aalborg eksempelvis. Aarhus er jo i gang med en udvikling, som betyder, at byen bliver større og ikke mindst bliver der flere mennesker. Samtidig får vi generelt flere biler. Hvis parkeringsmulighederne ikke følger med, jamen så er det, man får et større antal ulovligt parkerede biler,« siger han.

60.420 p-afgifter: Rådmand vil gøre op med bøderegn

Parkeringsforholdene bliver flittigt diskuteret i byrådet, og på onsdagens byrådsmøde skal politikerne diskutere den fremtidige parkeringspolitik.

Et af de synspunkter, der ofte fremføres, er, at byens parkeringshuse har masser af tomme pladser, så der kan folk bare sætte bilen og dermed undgå p-afgifterne. Det argument køber Dennis Lange dog ikke helt.

»Det er jo et spørgsmål om at få lavet nogle flere – og nok, – parkeringspladser der, hvor behovet er og ikke et andet sted. Jeg har noteret mig, at de aarhusianske politikere ofte siger, at der jo er plads i byens parkeringshuse. Det er utvivlsomt også rigtigt, men hvis p-husene ikke ligger lige der, hvor folk har parkeringsbehovet, så hjælper det ikke rigtig noget.«