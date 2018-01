DI: Der er meget at arbejde med endnu

Den positive vækst fra de foregående år kan fortsætte, men virksomhederne har i stigende grad en udfordring med rekruttering og trafik, vurderer formanden for Dansk Industri Østjylland, arkitekt Anders Strange.

»DI Østjylland repræsenterer mange forskellige brancher, og alle er mere eller mindre på vej til endnu et positivt år. Imidlertid ser vi de samme udfordringer med at holde vækstkurven stabil som hidtil,« siger Anders Strange.

Ikke mindst har problemerne med at tiltrække kvalificeret arbejdskraft været tiltagende, og nogle specialiserede virksomheder må gå på kompromis i jagten på medarbejdere med de rigtige uddannelser og erfaring.

»Der er meget at arbejde med endnu. Vi mangler ingeniører og it-uddannede på det rigtige niveau. I det hele taget folk, som har den rigtige teoretiske og praktiske viden med sig,« forklarer Anders Strange.

God dialog

DI Østjylland har ifølge formanden længe forsøgt at råbe uddannelsesinstitutionerne op for at øge rekrutteringen til de uddannelser, hvor kandidaterne bliver revet væk.

Når byen vokser, som den gør, giver det nogle udfordringer på vejene. Anders Strange, DI-formand i Østjylland Når byen vokser, som den gør, giver det nogle udfordringer på vejene.

»Vi har arbejdet hårdt i flere år på at få ordentlig kontakt til uddannelsesinstitutionerne – lige fra skoler, der uddanner til de praktiske fag, til universitetsniveau, og vi har efterhånden fået en rigtig god dialog,« fortæller formanden.

»Det er ikke kun et spørgsmål om at få skaffet uddannelsespladser. Det handler også om at få dem frem til virksomhederne i tide, og vi regner med, at det får fuld gas i 2018.«

DI-formanden understreger vigtigheden af samtidig at sørge for gode arbejdsvilkår for at fastholde medarbejdere.

»Med den rette måde at håndtere vores medarbejdere bedre bl.a. med efteruddannelse, når vi omstiller produktionen, kan vi sikre, at medarbejderne bevarer arbejdsglæden selv med store forandringer,« siger han.

Aarhus er heldig stillet

Ifølge Anders Strange er mange østjyske og især aarhusianske virksomheder heldigt stillet, fordi de har gode muligheder for at tiltrække arbejdskraft udefra.

»Lokalt er vi stillet lidt bedre, fordi vi har så mange faciliteter, som tiltrækker folk fra nær og fjern. Det er drømmen om det gode liv i Aarhus tæt ved strand, skov og arbejdsplads,« siger Anders Strange, som dog samtidig beklager, at øget tilflytning blot er med til at forøge et andet problem.

»Når byen vokser, som den gør, giver det nogle udfordringer på vejene. Ikke kun med at komme på arbejde, men også med at løse sit arbejde. Men nu kører Letbanen, og det bliver spændende at se, om alle de tiltag, der bliver gjort, får en positiv effekt i 2018,« siger Anders Strange.