Dafas strategi er vækst

Hvordan er det gået i 2017?

»Dafa betjener det internationale marked med emner og løsninger, der tætner, dæmper og beskytter. Det sker gennem et globalt netværk af lokale salgsselskaber samt produktion i Danmark, Kina og Italien. I juli 2016 opkøbte Dafa A/S derudover den polske markedsledende konverter, Interchemall, der især har erfaring inden for produktion af klæb og tapes til byggeri- og industriapplikationer. Opkøbet indgår i vores ambitiøse internationale vækststrategi og øgede Dafas konkurrenceevne samt tilføjede nye kompetencer,« fortæller adm. direktør Bo Ankerfelt.

Udfordringer?

»Vi bliver kontinuerligt mødt af nye markedskrav i USA, Europa og Asien, og det stiller store krav til hele organisationen. Vi skal være omstillingsparate og hele tiden være et skridt foran, både hvad angår produktudvikling og effektivisering af vores interne processer.«

»Samtidig oplever vi, at vores kunder bliver stadigt mere komplekse, konsoliderer og ønsker at reducere og samle deres leverandører til få globale, foretrukne leverandører. Her står Dafa rigtig stærkt, fordi vi har opbygget en effektiv global forsyningskæde med produktionsfaciliteter i flere lande samt en international salgsorganisation, der betyder, at vi altid er tæt på kunden. Dafa er i en udviklingsfase, som betyder, at vi har skullet tænke lidt anderledes i vores organisering og håndtering af kunder.«

Hvilke muligheder ser du for 2018?

»Internationaliseringsstrategien samt opkøbet af den polske virksomhed vil bidrage til at forbedre Dafas konkurrenceevne på det globale marked – både på grund af de muligheder, vi nu har for bedre at dække kundernes behov, samt øgede muligheder for insourcing.

Det har vi arbejdet målrettet på siden opkøbet, og det vil i 2018 give os endnu flere muligheder.«

Hvad er den største bekymring?

»At integrere en veletableret virksomhed er en stor opgave, som man skal have respekt for. Det medfører mange nye muligheder, men betyder også forandringer.«