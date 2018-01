Nyt tilbud til iværksættere

Iværksættere kan nu søge om at få et plads på det nye iværksætterforløb Startup Generator i Aarhus.

Forløbet, der udbydes af Startvækst Aarhus i samarbejde med Lean Business Danmark og en række iværksættere med tilknytning til Aarhus, skal give ambitiøse iværksættere en kickstart på tilværelsen som selvstændig ved at klæde dem på til at kunne udvikle deres forretning mere effektivt.

»Tilbuddet har i høj grad fokus på at udvikle specifikke kompetencer hos iværksætterne og udvide deres netværk. Begge dele er noget, vi ved, at iværksættere enten kan have svært ved at få tid til eller ikke prioriterer, men det har stor betydning for deres chance for succes,« siger Betina Møller, konsulent hos Startvækst Aarhus.

Forløbet vil have fokus på de grundlæggende elementer i forretningsudvikling og de udfordringer, som mange iværksættere står over for, når de skal starte virksomhed – f.eks. salg, markedsføring og finansiering.

Ifølge Christoffer Jakobson, facilitator på Startup Generator, er det meget vigtigt for iværksættere at kunne støtte sig til andres erfaringer.

Netværk er vigtigt

»Derfor er det essentielt, at deltagerne både opbygger netværk og sparringspartnere internt samt får del i den viden, som erfarne iværksættere allerede besidder,« siger han.

Alle kan ansøge om en plads på Startup Generator. For at gøre forløbet effektivt og seriøst er der dog kun få pladser på holdet, og man skal være parat til at dele sin idé med de øvrige deltagere.

Ansøgning kan ske på www.startvaekst-aarhus.dk, og fristen er den 10. januar. Forløbet begynder den 23. januar.