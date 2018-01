Østjyske virksomheder ser et øget hjemligt forbrug som deres største mulighed for yderligere vækst.

Det viser en undersøgelse, som analyseinstituttet Epinion har lavet for Danske Bank.

Områdedirektør Poul Nielsen, Danske Bank i Østjylland, er enig i, at en større dansk efterspørgsel vil have en god effekt, men ikke nok til at understøtte opsvinget.

»Får vi privatforbruget lidt op i gear, så det holder en stigning på i hvert fald 2 pct., giver det en stabilitet, hvor virksomhederne er klar til fortsat at investere,« forklarer han, men tilføjer:

»Den hjemlige efterspørgsel kan nok ikke gøre det alene. Jeg tror, at virksomhederne kommer til at kigge mod udlandet, og det er der heldigvis også en hel del, som også har ambitioner om,« siger Poul Nielsen.

Undersøgelse Virksomheder venter vækst Epinion har spurgt 1.100 små og mellemstore virksomheder om deres forventning til vækst i 2018. De adspurgte virksomheder har fra 2 til 249 ansatte. 137 virksomheder er fra Østjylland.

66 pct. forventer vækst.

25 pct. forventer mere end

10 pct. vækst

24 pct. har internationale ambitioner for deres vækst.

Han henviser til, at en fjerdedel af de østjyske virksomheder ifølge analysen har ambitioner om at vækste internationalt.

»Der bliver talt meget om Østen i øjeblikket, men man skal også se på nogle af vores nærmarkeder. Ud over de nordiske lande er der nogle store markeder ret tæt på. En del virksomheder har kig på Tyskland, og der skal man måske lidt længere mod syd, og så kunne man også kigge på Polen med omkring 40 mio. indbyggere,« siger Poul Nielsen.

Kig væk

Selv om der lokalt har været gang i byggeriet i flere år, mener områdedirektøren, at de relaterede erhverv også bør kigge længere væk.

»Østjylland og især Aarhus har en meget stærk ejendomsudvikling med investeringer i sygehuse, Aarhus Ø, boliger og bygninger, men der er også en lang række af virksomheder, som generelt set nok godt kunne have lidt større ambitioner om at komme ud på nye markeder. Det er kun 7 pct. af de østjyske virksomheder, som har det. Det er ikke et voldsomt stort ambitionsniveau,« siger Poul Nielsen, der vurderer, at mange østjyske virksomheder har et internationalt potentiale.

»Jeg tror, der er plads til mere fokus på internationale samarbejder, og som bank vil vi meget gerne hjælpe virksomheder, når de etablerer sig på nye markeder. På den måde kan vi hjælpe lokale virksomheder til udlandet og skabe arbejdspladser herhjemme og på eksportmarkeder,« siger Poul Nielsen.