Nøglefrie boliger til ældre – smart løsning for alle

Tidligere kunne en hjemmehjælper i Aarhus Kommune have et nøglebundt med intet mindre end 60 forskellige nøgler til ældreboliger. Det problem er dog blevet afskaffet, efter at Aarhus Kommune har installeret elektroniske dørløse i 3.321 ældreboliger.

I dag kan hjemmehjælperne nu ved hjælp af en app på deres arbejdstelefoner eller iPads komme ind i de ældres boliger. Førhen udleverede de ældre nøgler til hjemmeplejen, men der var jævnligt problemer med nøgler, der forsvandt, mens det også var besværligt, at hjemmehjælperne skulle udveksle nøgler i løbet af en arbejdsdag i forbindelse med vagtskifte.

De problemer er dog blevet løst nu, fortæller Mette Halkier Laurien, projektleder ved Center for Frihedsteknologi under Aarhus Kommune. Ifølge hende betyder de elektroniske dørlåse også, at de ældre føler sig mere trygge.

»For de ældre er der stor tryghed i at vide, at nøgler udlånt til hjemmeplejen ikke længere kan mistes eller blive stjålet. Ved en elektronisk dørlås kan adgang spærres i løbet af få sekunder, hvis hjemmeplejens smartphone mistes. Dermed kan ikke hvem som helst få adgang til hjemmet,« siger hun.

Nøgler virker stadig

De elektroniske dørløse gør dog ikke, at de ældre eller deres pårørende skal til at lære ny teknologi eller købe sig smartphones eller iPads: De almindelige nøgler virker stadigvæk. I skiftet til den elektroniske lås, har de ældre beholdt den udvendige del af deres dørlås. Dermed er det kun den indvendige del af dørlåsen, der er synligt anderledes. Den består af en lille kasse med elektronik, der kommunikerer med plejepersonalets app. Herudover kan apotekerne også tilgå appen, fortæller Mette Halkier Laurien.

»Det betyder, at de ældre, der er forhindrede i selv at åbne fordøren, ikke behøver at lade døren stå ulåst for at modtage medicin,« siger hun.