Når en letbanefører bliver til to

Hvor mange letbaneførere skal der til for at køre en letbane? I Aarhus er svaret to.

Aarhus Letbane har langt om længe fået passagerer om bord. I vognene, blandt de rejsende, er der nu også en ekstra letbanefører, der kører halvdelen af ruten.

I har valgt at placere to letbaneførere i hver vogn. Hvorfor?

»Keolis, der er vores operatører, vil gerne sikre sig så stor robusthed som overhovedet muligt. Letbaneførerne kan derfor hjælpe hinanden i opstartsfasen og yde en ekstra service for passagerne. Når der er en ekstra letbanefører, kan han eller hun besvare spørgsmål, og dem er der en del af i starten. Det giver spændende feedback til letbanen og en dialog, der er uundværlig i opstartsfasen,« siger Jens Velling, kommunikationschef ved Aarhus Letbane.

Hvor lang tid regner I med at køre med to førere i hver vogn?

»Det vil være muligt at køre med to letbaneførere, indtil Odderbanen åbner senere på året. I og med at vi er lidt bagud med det hele, men ikke med ansættelsen af letbaneførere, har vi mange førere at tage af for tiden. Derfor er det også en fysisk mulighed, at de kan være op til to i hvert tog, og det vil vi gerne have noget konstruktivt ud af.«

Er det, fordi alternativet er, at de får løn for at gå hjemme?

»Ja, de skal jo være på arbejde, når de er ansat. Vi kan lige så godt yde servicen og tage dialogen med kunderne, når vi har muligheden. Teknisk set er letbanetoget indrettet til, at en enkelt person er nok til at køre den, så det er ikke en nødvendighed,« siger Jens Velling.

Havde I prioriteret to letbaneførere, hvis ikke Odderbanen var forsinket?

»Jeg kunne godt forestille mig, at vi under alle omstændigheder i en opstartsfase ville gøre det, hvis det var muligt. Det giver god mening at give service til passagerne, især her i starten, hvor der er flere spørgsmål, end der er om et par måneder.«