Hverdag på letbanen: Der er stadig plads til flere passagerer

Den 2. januar er den første arbejdsdag efter juleferien. Også for Aarhus Letbane, der skulle ud i hverdagens morgentrafik for første gang.

Aarhus Letbane Fakta om vognene Letbanen har en samlet strækning på 110 km. Den består af både gamle nærbanetogskinner og 12 km nybyggede skinner.

Budgettet er 3,5 mia. kr., som finansieres af stat, kommune og region.

Op mod 90 førere skal betjene de i alt 26 letbanetog.

Togene har kraftige airconditionanlæg, der skal sikre et behageligt indeklima på varme dage.

Forfatteren Jørgen Leth har på tre af togene indtalt standsningssteder, servicemeddelelser og hilsener til letbanens passagerer.

Letbanen får strøm fra vedvarende energikilder som vindkraft og er derfor CO2-neutral.

Siden letbanen åbnede den 21. december har der, ifølge letbanechauffør Morten Kristensen, været stor interesse for den nye rute på Randersvej.

»I juledagene var der mange børn med deres forældre eller bedsteforældre, der skulle se de nye tog. Det gjaldt også togentusiaster, der gerne ville se førerrummet, og det fik de selvfølgelig lov til. Men nu er det blevet hverdag, og vi har været meget spændte på at se, hvor mange mennesker der kommer til at benytte den i det almindelige trummerum,« siger han.

Når en letbanefører bliver til to

Anne Dalum, studerende på Aarhus Universitet, var en af de passagerer, der benyttede letbanen tirsdag morgen. Hun regner med at benytte letbanen dagligt.

»Jeg tog letbanen den første dag, da det var gratis, og her så jeg, hvor nem den er at benytte. Jeg plejede at tage den gamle linje 1A til skole, og derfor er letbanen et klart alternativ. Det er rart, at der ikke er ligeså fyldt som i busserne, men måske er det fordi, folk stadig har ferie,« siger hun.

9 mio. passagerer årligt

Letbanen levede ikke op til sit fulde potentiale tirsdag morgen. I tidsrummet mellem klokken syv og ni var hvert andet sæde i vognene tomt, da JP Aarhus tog pendlerturen op ad Randersvej.

Ifølge Ole Sørensen, gruppeleder for planlægning og udvikling i Midttrafik, skyldes det, at de andre ruter på letbanen endnu ikke er i drift.

»Når vi kobler Odderbanen på, vil vi få passagerer fra sydbyen på ruten. Det vil give et tilskud af passagerer. Vi kommer til at køre med for meget kapacitet i starten, men det vil ændre sig, når de andre baner er i gang,« siger han.

Strækningen Aarhus H-Aarhus Universitetshospital skal bl.a. erstatte den gamle buslinje 1A, der havde 4,2 mio. passagerer årligt og ca. 14.000 i gennemsnit på en hverdag.

Ole Sørensen forventer, at letbanen på fuld drift vil køre med 9 mio. passagerer årligt, og at der på en hverdag vil være ca. 30.000 rejsende. Han regner dog ikke med, at det bliver lige med det samme.

»Vi har vurderet, at vi vil have en relativt langsom indfasning af passagervæksten. Efter sommerferien vil vi begynde at nærme os det endelige tal for, hvordan det kommer til at se ud. Jeg forventer ikke, at vi er oppe på 30.000 passagerer fra første dag med fuld drift,« siger han.

Det var heller ikke alle på tirsdagens morgentur, der regner med at benytte letbanen som fast inventar i hverdagen.

»Minder om sporvognene«

Niels Bakkesen, der denne morgen benyttede letbanen til at komme på arbejde, var ikke overbevist.

»I dag passede det med, at jeg kom ind med toget og skulle på arbejde ved Nobelparken. Den er ikke revolutionerende at køre med, og derfor vil jeg heller ikke vælge den over anden transportform. Den minder mig om de gamle sporvogne i Aarhus. Jeg har ikke tænkt mig at gøre turen med letbanen til en fast rutine, men mere når det lige passer ind,« sagde Niels Bakkesen.

Anden del af letbanen med ruter til Odder og Grenaa forventes at åbne i 2018.