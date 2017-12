Norge vil lære af Den Gamle By

Lån af handicapscootere, gratis entré for handicaphjælpere og asfaltbelagte stier, der kan benyttes af folk i kørestol, er nogle af de initiativer, som Den Gamle By har lavet for at gøre det mere tilgængeligt at benytte museet.

Det har sat Den Gamle By på verdenskortet. Et udvalg fra KS, den norske kommunesektors organisation, har været på tur i Aarhus for at undersøge mulighederne for en konference omkring tilgængelighed i de norske kommuner.

Her valgte de som en del af programmet at besøge museet, der på 10-15 år har udviklet sig fra en 1800-tals by, der var meget lidt tilgængelig for folk med gangbesvær, til nu at kunne yde ekstra tilbud for denne gruppe.

»Vi har fokuseret på at lave en række tilgængelighedstilbud for vores gæster, og så er det sjovt at opdage, at vi har fået så godt et ry, at folk kommer udenlands fra for at opleve og lære af det,« siger Thomas Bloch Ravn, museumsdirektør for Den Gamle By.

Den Gamle By vil dog fortsat fokusere på at gøre tilgængeligheden på museet endnu bedre.

»Vi har en plan om, at der om fem år skal være en ny indgang, der vender mod Ceresgrunden, så man kan komme ind til den nye del af museet fra fortorvet. Det vil gøre det lettere for gangbesværede at komme ind,« siger Thomas Bloch Ravn.

Konferencen om tilgængelighed i de norske kommuner foregår i Aarhus den 25-26. september 2018.