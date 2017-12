Hold godt øje med hende her:

Konkurrencen om de bedst beliggende erhvervsejendomme i Aarhus er så stor, at der er ved at opstå mangel på kontorer.

Mange gæster opdager slet ikke The Whiskey Room.

Området omkring Træskibshavnen og Aarhus Lystbådehavn er på få år gået fra at være en blindtarm i byen til at være en del af dens centrum.

Kronik: Fejl, fortielser og fordrejninger i efterforskningen af drabet på Marie Lock-Hansen har skabt grobund for mytedannelse og sejlivede teorier, der alle lever i bedste velgående. Den første dokumentariske roman om sagen når frem til et overraskende resultat.

Den 19-årige Tobias Bjerg var en af de største overraskelser ved EM i København. Aarhus-svømmeren kan blive et af byens store OL-håb.

Aarhus Letbane har endnu ikke ansøgt om den tilladelse, der er nødvendig for at teste Letbanen til Odder.

Blå blok er reelt nede på under 30 pct. i tilslutning.

Den 77-årige erhvervsleder Asger Aamund mener, at Anders Samuelsen (LA) har handlet amatøragtigt.

200.000 klipklappere og 45 tons affaldsplastic skal blive til et oceangående fartøj, der retter fokus på forureningen af havene.

»Udnævnelsen er først og fremmest en anerkendelse af Aarhus Universitetshospitals høje faglige niveau i behandling, pleje og international anerkendt forskning indenfor området. Teamet af specialister i de sjældne nervesygdomme på Aarhus Universitetshospital får med udnævnelsen adgang til et globalt netværk af eksperter indenfor behandling, forskning, uddannelse og patientrådgivning,« skriver AUH i en pressemeddelelse.

Neurologisk Afdeling F og Børn og Unge på Aarhus Universitetshospital er i fællesskab blevet udnævnt til ”Center of Excellence”.

Der er tale om såkaldte inflammatoriske sygdomme, som rammer patienternes nerver og forårsager lammelser, smerter og føleforstyrrelser. Sygdommene kan betyde akut og meget syge patienter, som kræver intensiv pleje og respiratorbehandling i flere måneder. Ofte er der tale om kronisk syge patienter med behov for livslang behandling.

Organisationen GBS/CIDP Foundation International har udnævnt hospitalet til det første Center of Excellence i Norden for undersøgelse og behandling af en række nervesygdomme. Dermed er hospitalet i Skejby kommet i en klub sammen med 40 andre hospitaler i bl.a. USA, Storbritannien, Australien og Tyskland.

To uger efter fagbladet Dagens Medicin kårede Aarhus Universitetshospital til Danmarks bedste hospital for 10. gang i træk, er der nu faldet mere hæder af til AUH.

Aarhus Universitetshospital er udnævnt til internationalt ”Center of Excellence” i en række sjældne nervesygdomme.

Sådan siger Jeanette Omann, som er selvstændig erhvervsdrivende med fuld fart på og derfor har brug for et hjem præget af ro, varme og funktionalitet.

Telia-kunder havde onsdag aften intet internet efter et stort nedbrud. Systemet skulle være oppe at køre igen.

En fysioterapeut tester den nye Opel Grandland X mod den mere klassiske Opel Insignia stationcar for at finde svaret på, hvad der egentlig er det bedste køb.

Realdania går proaktivt og strategisk til værks, når det gælder om at forbedre livskvaliteten gennem det byggede miljø.

