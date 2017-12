Jul på kraftværket: Maskinmesteren holder byen julevarm

Søndag aften står den for manges vedkommende på julehygge med lækker middag, dans om juletræ og gaveåbning.

Men ikke alle kan holde fri og nyde julen hjemme i familiens skød. Nogle skal på arbejde, så samfundet ikke går helt i stå.

En af dem er den 34-årige Jonas Sund Thomsen fra Bjerringbro. Han er maskinmester på Studstrupværket, og her skal han sidde juleaften sammen med tre andre og sørge for, at der bliver produceret den rigtige mængde el til, at alle kan lave julemiddagen og holde gang i eventuelle elektriske juletræslys.

»Vi er to maskinmestre til at passe en kraftværksblok hver, og så har vi en maskinmester til at passe alle udenomsarealer og en driftsspecialarbejder, som også passer udenomsarealerne. Så hvis vi har en ventil, der hænger eller sådan et eller andet, så kan han løbe ud og ordne den,« siger Jonas Sund Thomsen.

Ukendte alarmer

I alt er der 24 store kontrolskærme og et hav af mindre skærme, som Jonas Sund Thomsen og hans kollegaer skal holde øje med i kontrolrummet.

Studstrupværket Juleforbrug Studstrupværket har to turbiner, en træpilledrevet og en kuldrevet. De kører med 3.000 omdrejninger i minuttet.

Turbinerne kan producere op til 350 MW hver. Hvis de begge kører på fuld damp i en time, vil de altså have produceret 700.000 kWh(kilowatttimer). Til sammenligning bruger et gennemsnitligt enfamiliehus ca. 4.000 kWh om året.

Ifølge Ørsted bruger danskerne juleaftensdag frem til kl. 18 markant mere strøm end på en normal hverdag. Men fra det øjeblik, hvor juleanden og flæskestegen er ude af ovnen, falder strømforbruget markant, og det stiger først for alvor igen, når vi er tilbage på arbejde den 27. december.

Når der er fuldt blus på komfurerne juleaften, er forbruget i Danmark ca. fem millioner kilowatt-timer højere end normalt. Det svarer til et merforbrug i strøm på ca. 11 mio. kr. Kilde: Ørsted

De mange kontrolskærme hjælper Jonas Sund Thomsen og kollegerne med at overvåge Studstrupværkets to store turbiner. Den ene fyres med træpiller, den anden med kul, men sidstnævnte bruges kun, hvis der virkelig er brug for det.

Ifølge Jonas Sund Thomsen ryger der et par hundrede tons træpiller i turbinen i timen. De store turbiner består af rigtig mange mindre dele, og man skal holde hovedet koldt, hvis først alarmerne går.

»Jeg har været her i fem år, og der kan stadig komme alarmer, jeg ikke har set før. Det er lidt, som når lægen stiller en diagnose. Man ser på alarmen og vurderer så, hvad der skal gøres,« siger Jonas Sund Thomsen.

Alarmerne kan komme i hobetal eller helt udeblive, så Jonas Sund Thomsen tør ikke spå om travlheden på julevagten, men lidt julestemning bliver der plads til.

»Det kan variere fra, at der sker ingenting, til at det hele ramler, og det vælter ind med alarmer, så udenomsvagten skal ud at løbe og egentlig skulle have haft fire hænder mere. Så det er alt mellem ingenting og det hele, der kan ske.

Arbejdsmæssigt adskiller juleaften sig ikke så meget fra andre dage, men vi hygger lidt ekstra, hører julemusik, spiser noget julemad med flæskesteg, brune og hvide kartofler og den slags. Der ryger nok også en ekstra kop kaffe, og så har vi noget slik fremme,« siger han.

Familiesavn

Julemaden kommer nok først på bordet, når resten af Danmark er færdig med madlavningen.

Ifølge Ørsted (tidl. Dong), der ejer og driver Studstrupværket, falder danskernes elforbrug nemlig med hele 800 MW inden for en time efter kl. 18. Det er desværre ikke muligt at se udelukkende på aarhusianernes forbrug, da strømmen leveres fra mange steder, men det følger formentlig de øvrige danskeres mønster.

Det betyder en travl start på vagten for Jonas Sund Thomsen og hans kolleger. Travlhed og gode kolleger er nøgleord for Jonas Sund Thomsen, når snakken falder på familien. Det hjælper på afsavnet til konen og parrets to børn på to og fire år, som holder jul hjemme hos Jonas Sund Thomsens svigerfamilie.

»Børnene skal ikke lide under, at jeg er på arbejde, men det bliver da hårdt ikke at se dem pakke gaver op og ikke danse om juletræet med dem. Heldigvis har jeg nogle rigtig gode kolleger, og vi driller hinanden og har det sjovt. Det er ikke sikkert, jeg får tid til at savne familien så meget,« siger han.

Mens elforbruget falder, efter julemiddagen er tilberedt, kan varmeforbruget stige, hvis ellers vejret er til det. I en jul med sne og frost ryger varmeforbruget op, mens en jul med 10 grader og sjask ikke giver mange penge i kassen for varmeværkerne.

Da JP Aarhus besøgte Studstrupværket, lå varmeforbruget i Stor-Aarhus på 600 MW. Med en temperatur på omkring fem grader på det tidspunkt og en vejrudsigt, der byder på mere af det samme med temperaturer op til 10 grader, ser det ikke ud til, at varmeforbruget ryger i vejret hen over julen.